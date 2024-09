Cum arată aeronava de lux cu care a plecat președintele Iohannis în SUA

Președintele României, Klaus Iohannis, a plecat în SUA cu avionul de lux preferat, un Gulfstream 550 de circa 40 de milioane de dolari, pe care l-a mai folosit în deplasările din Orientul Mijlociu, Africa și Asia. Iohannis va participa la Adunarea Generală a ONU.

Klaus Iohannis a plecat în Statele Unite în plin scandal provocat de propunerea legislativă depusă de PNL care să îi permită președintelui să candideze pe listele de partid la Senat.

Potrivit publicației online Boarding Pass, șeful statului călătorește fără escală spre New York - SUA, cu un avion de lux privat de tip Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg. Președintele și-a început călătoria luni, punctul de plecare fiind aeroportul din Constanța.

Este folosit același avion cu care președintele Klaus Iohannis a mai zburat în mai și iulie 2024 la Washington DC (SUA) și în august 2024 la Chișinău (Republica Moldova). În anul 2023, aeronava a fost închiriată pentru deplasările oficiale ale președintelui din Emiratele Arabe Unite (martie 2023), pentru „turneul african” din Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal (noiembrie 2023), dar și în aprilie 2024 în Coreea de Sud.

Gulfstreamul G550 închiriat de la Global Jet este un avion de lux, al cărui cost de achiziție dacă vorbim despre un avion nou este de circa 40 de milioane de dolari. Avionul poate transporta maximum 13 pasageri. Avionul are aproape 14 metri lungime și 1,89 de centimetri înălțime maximă a cabinei.

Autonomia de zbor a acestui avion este de 12.500 de kilometri.

Ce scop are vizita în SUA

Scopul vizitei în SUA a președintelui Klaus Iohannis este menționat în agenda publică a președinției: marți, 24 septembrie – ora locală 09.00, 16.00, ora României- oficialul român va participa la segmentul de nivel înalt al celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York.

Miercuri, pe 25 septembrie – ora locală 12.30, 19.30, ora României, președintele va susține intervenția națională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Cea de a 79-a sesiune a Adunării Generale a ONU a început la 10 septembrie 2024. Marți, 24 septembrie, este prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt.

Tema centrală a actualei sesiuni a Adunării Generale este „Unitate în diversitate pentru progresul păcii, dezvoltare durabilă şi demnitate umană pentru toţi, pretutindeni" ("Unity in diversity, for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for everyone everywhere").

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, participarea preşedintelui Iohannis la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite din acest an reprezintă „o oportunitate de evidenţiere a contribuţiei ţării noastre la efortul global de a accelera progresul către cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, într-un context care continuă să fie marcat de provocări majore la adresa ordinii internaţionale bazate pe reguli, care sunt tot mai des nerespectate".

Iohannis va susţine intervenţia naţională în plenul Adunării Generale a ONU, când va pleda pentru menţinerea dialogului la nivel multilateral, mai ales în formatul ONU, ca element esenţial al siguranţei regionale şi globale, se menţionează în comunicat.

Liderii mondiali vor discuta despre modul în care sistemul internațional poate evolua și vor aborda aspecte conexe, inclusiv pacea și securitatea, cooperarea digitală și finanțarea obiectivelor de dezvoltare.

Se preconizează că vor adopta un „pact pentru viitor” care va ajuta sistemul internațional să răspundă mai bine nevoilor generațiilor actuale și viitoare.

Costul zborului lui Iohannis în SUA

Klaus Iohannis și-a început călătoria luni, când a plecat spre Constanța, și începând cu 24 septembrie va zbura fără escală spre New York - SUA circa nouă ore, cu un avion de lux privat de tip Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg. Pentru confortul pasagerilor, scaunele din acest avion pot fi convertite în trei paturi de o singură persoană și un pat dublu, scrie Bording Pass.

Costul zborului în SUA al președintelui Klaus Iohannis nu a fost făcut public de administrația prezidențială.

Potrivit sursei citate, Președintele României a efectuat în anul 2023 nu mai puțin de 29 de deplasări oficiale cu avioane private şi au costat peste 40 de milioane de lei. Cele 29 de deplasări oficiale pe care președintele României le-a avut în anul 2023, cu șapte mai multe decât în 2022, au însumat nu mai puțin de 90 de zboruri.

Astfel, cu un calcul simplu concluzionăm că un zbor a costat în medie circa 444.000 de lei pe zbor, adică circa 88.000 de euro.

Costul zborului lui Iohannis în SUA este, cu siguranță, mai mare decât această medie, având în vedere că este un zbor transatlantic.

Presa a estimat, de-a lungul timpului, costurile curselor efectuate de Iohannis în diferite destinații.

Potrivit Recorder, după analiza ofertelor de la mai multe companii internaționale și consultarea mai multor specialiști în piața europeană de profil, închirierea avionului cu care Klaus Iohannis și Carmen Iohannis au mers la încoronarea regelui Charles, în 2023, a costat 85.000 de euro.

Aceeași sursă a estimat că pentru deplasarea din luna iunie 2023, la un dineu de pregătire a summitului NATO, la Rotterdam, Cotroceniul a închiriat un avion de lux dotat cu wi-fi, telefonie prin satelit, bucătărie complet utilată, peste 1.000 de filme disponibile la bord, un pat dublu și patru paturi single disponibile la nevoie. Costul s-a ridicat la 170.000 de euro pentru un zbor de două ore.

Costul zborului în SUA al președintelui Iohannis este, în continuare, necunoscut. Putem doar să estimăm cu este vorba de peste 200.000 de euro.

De câte ori a fost Iohannis în SUA

Klaus Iohannis a mai participat la sesiunile Adunărilor Generale ale ONU în: 20 septembrie 2023, 16 septembrie 2022, 25 septembrie 2019, 26 septembrie 2018, 21 septembrie 2017 şi 25 septembrie 2015. Deci, avem șapte deplasări, cu cea actuală, în SUA cu ocazia participării la Adunările Generale ale ONU, care sunt organizate la New York.

De asemenea, în august 2019, Iohannis a fost primit la Casa Albă de către Donald Trump.

Astfel, Klaus Iohannis s-a deplasat de cel puțin opt ori în SUA în cadrul mandatelor de președinte al României.

PNL retrage „Legea Iohannis"

Deplasarea în SUA a președintelui vine într-un moment delicat pentru PNL. Proiectul de lege depus de liberali care i-ar permite președintelui Klaus Iohannis să candideze pe listele de partid la alegerile parlamentare din 1 decembrie este în mijlocul unui mare scandal. Proiectul a fost numit în presa Legea Iohannis.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a pronunțat, la începutul săptămânii, împotriva proiectului „Nu se poate da o lege pentru un singur om” – a susținut social-democratul. El i-a acuzat pe liberali că mint în legătură cu faptul că ar fi existat discuții prealabile cu privire la proiectul de lege aflat în mijlocul scandalului.

Social democrații au decis în unanimitate să voteze împotriva legii în Parlament.

Liberalii au înțeles mesajul PSD și au restras proiectul de pe ordinea de zi de la Senat. Ei au cerut un punct de vedere de la Biroul Electoral Central (BEC), după ce Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache, a transmis o interpretare care potrivit căreia Iohannis ar putea candida și fără o modificare de lege.

Ciolacu: „un privilegiu pentru o singură persoană”

Liberalii vor să verifice la BEC dacă Iohannis poate candida la parlamentare în baza legislației actuale, și astfel să renunțe la proiectul lor.

„PNL a sesizat BEC, în baza opiniei Consiliului Legislativ, să se pronunțe pe această speță, respectiv amendamentul depus de PNL la Legea 208/2015. În consecință, PNL nu va pune pe ordinea de zi a BP al Senatului dezbaterea amendamentului până când nu va primi un răspuns din partea BEC”, a transmis PNL.

PSD nu a scăpat ocazia de a critica partenerii de guvernare.

„Acest amendament al PNL reprezintă o forțare prin care se încearcă oferirea unui privilegiu unei singure persoane, respectiv președintele Iohannis. Dacă s-ar extinde pentru toți independenții, atunci legislația electorală ar fi modificată pe fond și asta ar duce la încălcarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și deciziilor CCR”, a afirmat Marcel Ciolacu în timpul ședinței BPN.

Ultima zi pentru Klaus Iohannis în postul de președinte al României va fi 20 decembrie 2024, în timp ce alegerile parlamentare au loc în 1 decembrie.