„Cu foiță de aur”. Un deputat a rămas șocat când a aflat cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor: „Realitatea bate gluma”

Radu Mihaiu, deputat USR, susține că a rămas „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament, de câteva ori mai mare decât prețul de pe piață. Motivul: au foiță din aur, spune parlamentarul. „Se decontează pe protocol”, adăugă acesta.

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al comisiei de tehnologia informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice mi-am spus <hai să-mi fac și eu un set, să fie, în caz de nevoie>. Și am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate”, a scris Radu Mihaiu, deputat USR, pe FB.

Parlamentarul spune că, inițial a crezit că este o glumă, însă a verificat și a aflat că chiar se fac cu foiță de aur. „Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a spus acesta.

„Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: <cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie>. Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur. Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a adăugat Radu Mihaiu.