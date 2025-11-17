Gestul făcut de CTP pentru veteranii de război și revoluționari. Beneficiile de care vor avea parte în 2026

Pensionarii, cetăţenii de onoare, veteranii și văduvele de război, dar și revoluţionarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca vor beneficia de transport gratuit pe anul 2026. Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) transmite cum pot aceștia să intre în posesia abonamentelor.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. invită ȋncepand cu data de 17.11.2025 pensionarii, cetăţenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluţionarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca, la Centrele de vânzare carduri, pentru emiterea Abonamentelor de transport gratuite pe anul 2026.

Punem la dispoziţie 10 Centre de vânzare și reȋncărcare carduri cu orar prelungit și 62 de Automate stradale.

Prelungirea abonamentelor la Automate se poate face pe tot parcursul lunii decembrie. Instrucţiunile sunt afișate pe fiecare Automat și pe site-ul nostru www.ctpcj.ro unde veţi putea viziona tutorialul (filmul) cu toţi pașii de efectuat.

Se acordă următoarele abonamente:

- Abonamente gratuite pe toate liniile pentru:

a) pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt de până la 3.600 lei;

b) persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin (4) din Legea nr. 17/2000 care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul pensiei;

c) cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, veteranii și văduvele de război, revoluţionarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca.

- Abonamente gratuite pe 1 linie, se acordă pentru: pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt cuprinse ȋntre 3601 si 4500 de lei.

* Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, care au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix (care se regăsește pe cuponul de pensie în expresia ”S.fixă” = Sumă fixă), se vor lua în considerare doar veniturile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica ”pensie” (conform prevederilor art. 77, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare) și nu veniturile înregistrate la rubrica ”Total drepturi”.

Documentele necesare

Documentele necesare la Centrele de vânzare carduri sunt următoarele, (fără copii):

- Cardul de transport emis ȋn anii anteriori;

- Carte de identitate ȋn original;

- Pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: Cupon de pensie sau Decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară; Decizia medicală pentru pensionarii de boală; Decizia de pensie de urmaș;

- Dovada privind calitatea de cetăţeni de onoare, veterani și văduve de război, revoluţionari și urmași ai eroilor martiri;

Primul card (pentru cei care nu au avut nici un card de transport) se va emite pe loc, gratuit.