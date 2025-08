„Un cuib de viespi radioactive”. Ce propune Cristian Tudor Popescu după ce șefa CSM a spus că o pensie de 11.000 lei e mică

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat vineri seara declarațiile președintei CSM, Elena Costache, care a afirmat că o pensie de 11.309 lei este mică pentru un magistrat și că aceștia nu pot fi comparați cu alte categorii profesionale.

În postarea intitulată „Dreptu-i drept, da` cinstea-i pe bani”, postată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook, acesta a ironizat declarațiile șefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Șefa CSM, Elena Costache, declară că o pensie de 11.309 lei, cu ieșire la 65 de ani, pentru un magistrat, i se pare puțin. Că magistrații sunt unici, nu pot fi puși pe picior de egalitate cu celelalte categorii de oameni care muncesc. Că încrederea la piciorul broaștei de care se bucură dna Justiția printre cetățeni e fiindcă lumea o vorbește de rău. Și ține să confirme ce scriam în articolul precedent, și anume că independența în democrație, în viziunea CSM, înseamnă să primești căpițe de bani de la stat. Pe scurt, că cinstea e pe bani grei. Și amenință: «Dacă se insistă... CCR poate deveni o soluție» – ceea ce arată că șefa Costache e cât se poate de sigură că CCR, altă hazna fără fund pentru bani de la buget, le va face dreptate”.

CTP vine cu o sugestie: „Aș avea și eu o propunere: dacă magistrații sunt o asemenea clasă/rasă unică, superioară tuturor, atunci să se legifereze, pe măsură, că un magistrat dovedit corupt face automat pușcărie pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată și i se confiscă întreaga avere. Dar cred că nici asta n-o să-i sperie, căci tot gașca șefei Costache hotărăște cine e corupt și cine nu...”.

Gazetarul încheie postarea comparând declarația făcută de șefa CSM cu „un cuib de viespi radioactive”.

„Și, în fine, ca să-mi fac meseria de vorbitor de rău la adresa Justiției: am citit o știre despre un cuib de viespi radioactive descoperit în Carolina de Sud. Văzând-o și auzind-o pe șefa Costache, constat că există și în România”, a conchis CTP.

Reacția șefei CSM

Proiectul legislativ propus de premierul Ilie Bolojan, care prevede majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani și reducerea pensiei la 70% din venitul net, a fost contestat public de Elena Costache, șefa CSM. Ea consideră că magistraţii nu pot fi puşi „pe picior de egalitate cu alte categorii sociale”.

„Argumentele legate de justiție socială, de comparațiile cu alte segmente ale sectorului public, exact cum v-am spus, nu stau în picioare. Nu putem să comparăm mere cu pere. Dorim să fim aduși noi magistrații pe aceeași linie din punctul de vedere al cuantumului pensiei și din punctul de vedere al vârstei de pensionare cu alte categorii sociale? Păi, cum? Dacă regimul nostru de incompatibilități și interdicții, răspunderea, volumul de muncă, complexitatea, condițiile de desfășurare ale activității sunt cele despre care am făcut vorbire. Celelalte categorii sociale se confruntă cu probleme identice? De fapt, de la asta trebuie pornit, ca să poată cineva da răspunsul la întrebările dumneavoastră. Sistemul de justiție din România poate fi pus pe picior de egalitate cu orice alt segment din sectorul public, fără să nominalizăm? Repet, poate fi pus pe picior de egalitate sistem? Suntem una din cele trei putere ale statului. Astăzi, pentru prima dată, pentru prima dată de când sunt în acest Consiliu și pentru prima dată de când sunt președinta Consiliului, de o jumătate de an, am simțit și trebuie să spun chestia asta pentru colegii mei și pentru toată lumea, că a avut loc un dialog și asta chiar m-a bucurat foarte mult între cele trei puteri”, a declarat Elena Costache, la Digi24.

Elena Costache a explicat şi motivul pentru care magistraţii sunt „unici”.

„Dom'le, eu nu am nevoie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt...”, a adăugat ea.