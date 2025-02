Crin Antonescu spune că CCR „riscă să devină o instanță de tip iranian”

Crin Antonescu avertizează că Curtea Constituțională ar putea ajunge să decidă candidaturile politice pe baza unor criterii politice, comparând acest scenariu cu instanțele din regimurile autoritare. El subliniază că alegerile trebuie să fie tranșate prin votul cetățenilor, nu de către CCR.

Crin Antonescu a exprimat preocupări legate de rolul Curții Constituționale a României (CCR) în validarea candidaturilor pentru alegerile prezidențiale, afirmând că aceasta ar putea risca să devină o „instanță de tip iranian” din cauza criteriilor utilizate pentru a decide ce candidaturi sunt acceptate.

Antonescu a comentat, într-o apariție la Aleph News, despre situația controversată a unor candidaturi, precum cea a Dianei Șoșoacă și a lui Călin Georgescu, subliniind importanța ca aceste candidaturi să fie tranșate prin vot popular și nu de o instanță politică. „Se pune problema următoare: dacă în decursul timpului, de când a apărut doamna Șoșoacă în viața noastră, o persoană pe care eu o consider inteligentă, să știți, dar asta nu are importanță, vreau să știți că nu are nicio scuză, din momentul în care a apărut în viața publică și până la această candidatură ar fi existat motive pentru scoaterea în afara legii a unui partid al cărui conducător vorbește și face astfel de lucruri", a spus Antonescu, explicând că nu se poate justifica o astfel de decizie bazată pe declarații politice.

Mai departe, fostul lider liberal a avertizat asupra riscului ca CCR să devină o instanță care decide candidaturile pe baza unor declarații politice și nu prin voința cetățenilor: „Dacă nu, există riscul să transformăm această Curte Constituțională într-o instanță de tip iranian care pe baza unor declarații pe care această instanță la consideră potrivite sau nepotrivite să ne trieze atunci când candidăm la ceva, ceea ce mi se pare discutabil.” Antonescu a subliniat că pentru el este important ca disputele din societate să fie tranșate prin procesul democratic al alegerilor, și nu de către o instanță.

Întrebat despre o posibilă interzicere a candidaturii lui Călin Georgescu, Antonescu a răspuns ferm: „Nu, în niciun caz.” Acesta a adăugat: „Eu am spus în repetate rânduri, noi am avut niște voturi, în mod cert acum există niște oameni care doresc să-l voteze pe dl. Georgescu și acum treaba asta trebuie tranșată la vot, pentru că altfel rămânem cu o rană la nivelul societății, totuși 20% să luăm ășa «grosso modo» nu e puțin, și atunci nu e bine, deci eu asta vreau.”

Antonescu a încheiat prin a sublinia că este necesar ca procesul electoral să avanseze într-o manieră clară, astfel încât disputele politice să fie lăsate să se rezolve prin votul cetățenilor, în loc să devină un teren al deciziilor din partea autorităților judecătorești.