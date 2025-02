Bugetul Curții Constituționale, aprobat fără banii pentru medicamentele judecătorilor. Năsui: „Este de porc ce face CCR”

Bugetul Curții Constituționale a fost aprobat marți în Comisii, dar fără cei 700.000 de lei destinați decontării medicamentelor actualilor și foștilor judecători, care oricum au salarii uriașe.

„Nesimțirea lor pe banii dumneavoastră nu are limite, dar astăzi am reușit să opresc o parte din ea.

Tocmai am eliminat un privilegiu pentru CCR din bugetul pe anul 2025.

Am pus o întrebare simplă pentru Curtea Constituțională: ce fel de cheltuieli de asistență socială au de aproape 1 milion de lei?

Răspunsul a venit senin, că vor să cumpere medicamentele pentru actualii și foștii judecători CCR și angajați CCR. Nu de alta dar s-au tot scumpit medicamentele. Fix asta ne-a spus.

Ce să vedeți, pentru speciali se găsesc mereu soluții: să le plătească contribuabilii medicamentele.

Vorbim de bugetari de lux plătiți regește, care au cele mai mari pensii speciale din România.

Dar prețul medicamentelor a crescut pentru toți românii, mai ales pentru pensionarii obișnuiți.

Astfel de soluții în care unii duc toată povara fiscală și alții beneficiază de privilegii peste privilegii trebuie să dispară din România.

Avem nevoie de soluții pentru toți românii, nu doar pentru specialii conectați politic.

Ca urmare a întrebărilor mele, s-au convins și ceilalți colegi de comisie că este de porc ce face CCR. Și au fost de acord să elimine acea sumă din buget.

La cum funcționează CCR ar trebui să dispară, nu să primească bani de medicamente”, a scris deputatul USR Claudiu Năsui.

Reprezentantul CCR nu a știut să spună câți judecători iau bani pentru medicamente

Discuțiile pe buget au fost oprite marți după ce deputatul USR Claudiu Năsui a descoperit că angajații CCR își cumpără medicamentele pe banii românilor.

Întrebat de deputatul USR Claudiu Năsui ce investiții face Curtea Constituțională și de ce sunt alocați în acest an 700.000 de lei pe asistență socială, reprezentantul Curții Constituționale nu a știut să spună prea multe.

„Cei 700.000, sumele sunt prevăzute în buget ca drepturi medicale pentru diferite categorii de personal, proporțional cu creșterea prețurilor medicamentelor”, a spus reprezentantul CCR.

Năsui a răspuns că din ceea ce a spus reprezentantul CCR nu se poate înțelege altceva decât că instituția își cumpără medicamente de 700.000 de lei din banii românilor.

„Sumele sunt decontate în baza legii atât pentru personalul actual, cât și pentru foștii judecători ai CCR”, a replicat reprezentantul CCR.

Întrebat dacă asta înseamnă că foștii judecători își cumpără medicamente cu bani din bugetul CCR, reprezentantul instituției a răspuns: „Nu și le cumpără, sunt decontate”

„Păi e același lucru, asta e buget de avarie?”, a punctat Năsui.

Intrebat câți foști judecători cumpără medicamente, reprezentantul CCR nu a știut să răspundă, dar a precizat că sunt și asistenți judecători.

Bugetul CCR a fost avizat cu un amendament, care nu a fost precizat, ci doar afișat pe ecranele membrilor comisiei.

Ce salarii au judecătorii CCR

Lista salariilor de la Curtea Constituțională, publicată anul trecut, arată că veniturile judecătorilor au crescut. Potrivit datelor publicate în vara anului 2024, președintele CCR Marian Enache a avut un salariu brut lunar de 63.647 de lei, sumă este compusă dintr-o indemnizație brută lunară, de 47.074 de lei, la care se adaugă 11.769 de lei (spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică), 2.354 de lei sporul pentru păstrarea confidențialității, 1.500 de lei spor pentru condiții vătămătoare (sumă plafonată conform legii austerității bugetare, în condițiile în care pe datele precedentei salarizări, sporul ajungea la 7.061 de lei), iar 950 de lei pentru faptul că are titlul de doctor.

Potrivit datelor, un judecător are un salariu brut de 45.260 lei lunar, la care se adaugă un spor de 25% pentru risc și suprasolicitare neuropsihică în sumă de 11.315 lei, în timp ce un prim magistrat-asistent are un salariu brut de 34.386 lei, plus sporul de 25% (8.597 lei), iar un magistrat asistent are un salariu brut de 30.766 lei, plus sporul de 25% (7.692 lei).