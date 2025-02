Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, susține într-un clip video că „România este un avion în picaj”, iar piloții și echipajul au fost luați ostatici de o parte dintre pasageri, „nemulțumiți de destinația aleasă”.

Crin Antonescu descrie metaforic situația din România, comparând România cu „un avion în picaj”, cu echipajul și piloții luați ostatici de simpatizanții lui Călin Georgescu.

„România este un avion în picaj, în timp ce piloții și echipajul au fost luați ostatici de o parte dintre pasageri, nemulțumiți de destinația aleasă. De ce mergem spre Vest? Noi vrem să ne întoarcem. Și nu oricum, noi vrem ca domnu Georgescu să piloteze, nu contează că nu are licență de pilot, e patriot, nu are cum să prăbușească avionul. Cuprinși de panică, restul de pasageri asistă la răzmeriță sperând să vină americanii să-i salveze. Unii din ei chiar își dau ghes: nu ai făcut curs de planorism, la primărie? Deci poți să conduci și ditamai țara, sunt aceleași principii. Se caută soluții, se cârpesc oferte. Mai sunt câteva minute și ne zdrobim de pământ. Asta este situația României pe 12 februarie 2025. Și asta vreau să opresc. Am venit să salvăm țara de la catastrofă”, a transmis Crin Antonescu, în videoclipul postat pe FB.

Crin Antonescu suține că una dintre consecința va fi „prăbușirea economică”, iar el este singurul care știe „să îndrepte aeronava” și să restabilească „traiectoria spre Vest”.

„Nu că ne facem de rușine, cum a spus președintele Iohannis. Rușinea nu doare, cum doare prăbușirea economică sau alte sute de mii de oameni care pleacă din țară de frica întoarcerii la vremurile lui Ceaușescu. De ce eu? Pentru că sunt singurul om politic care a arătat că nu ține cu dinții de scaun, fie el de parlamentar, ministru, de președinte de partid sau de președinte de țară. Am arătat că sunt îndeajuns de puternic încât să renunț la putere. De azi, cele trei partide care mă susțin, PNL, PSD și UDMR, s-au unit în Alianța România, Înainte. Nu mai e loc de întors, timp de pierdut. Sunt singurul care știe să îndrepte aeronava și să restabilească traiectoria spre Vest. Cu înțelepciune și curaj, trecem și peste asta. România, Înainte!”, a concluzionat Crin Antonescu, pe FB.