search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Claudiu Târziu, la Interviurile Adevărul. Ce planuri are fostul lider AUR

0
0
Publicat:

Fostul copreședinte AUR, actual șef al partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, vine vineri, de la 11.00, la Interviurile Adevărul.

Claudiu Târziu s-a remarcat pe scena politică din poziția de co-președinte al AUR, partid pe care l-a părăsit lansând Acțiunea Conservatoare. 

Liderul este membru al Parlamentului European de anul trecut, obținând mandatul pe listele AUR. Înainte a fost membru al Senatului României, funcție din care a condus AUR alături de George Simion, iar apoi a ocupat funcția de șef al Consiliului  Național de Conducere al AUR. 

A plecat din partidul AUR în urma contextul alegerilor prezidențiale din luna mai, în care formațiunea l-a susținut inițial pe Călin Georgescu.  

Târziu a condus AUR alături de George Simion FOTO Facebook / Claudiu Târziu
Târziu a condus AUR alături de George Simion FOTO Facebook / Claudiu Târziu
Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
libertatea.ro
image
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Pot trece la Hidroelectrica dacă am datorii la furnizorul actual? Ce spune legea
playtech.ro
image
La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E gata! "Nu știu nimic de el și nici nu mă mai interesează!"
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa fiică! Fata cea mică a Amaliei Năstase a reprodus imaginea iconică a mamei sale din tinerețe

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză