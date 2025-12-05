Video Claudiu Târziu, la Interviurile Adevărul. Ce planuri are fostul lider AUR

Fostul copreședinte AUR, actual șef al partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, vine vineri, de la 11.00, la Interviurile Adevărul.

Claudiu Târziu s-a remarcat pe scena politică din poziția de co-președinte al AUR, partid pe care l-a părăsit lansând Acțiunea Conservatoare.

Liderul este membru al Parlamentului European de anul trecut, obținând mandatul pe listele AUR. Înainte a fost membru al Senatului României, funcție din care a condus AUR alături de George Simion, iar apoi a ocupat funcția de șef al Consiliului Național de Conducere al AUR.

A plecat din partidul AUR în urma contextul alegerilor prezidențiale din luna mai, în care formațiunea l-a susținut inițial pe Călin Georgescu.