Ciucă, întâlnire cu reprezentanții comunității de afaceri româno-belgiene: Bugetul cercetării-dezvoltării va fi dublu

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că bugetul care va fi alocat anul viitor domeniului cercetare-dezvoltare va fi crescut, urmând să fie dublu, dacă nu triplu.

Anunţul a fost făcut la o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii de afaceri române şi belgiene la reşedinţa ambasadorului României în Belgia, Andreea Păstârnac.

"La nivelul Guvernului suntem conştienţi de ceea ce înseamnă cifra de peste 4 milioane de români profesionişti în diverse domenii, profesionişti cu înaltă calificare, ce îşi desfăşoară activitatea în afara ţării noastre şi susţin atât economiile din ţările unde îşi desfăşoară activitatea, dar susţin şi România, pentru că parte dintre ei au o contribuţie semnificativă la ceea ce înseamnă economia românească. (...) Ne determină să fim mândri atunci când ne întâlnim cu oficiali ai statelor partenere care vin şi ne spun de câţi români de înaltă ţinută profesională întâlnesc în ţările lor, cât de mult apreciază comunitatea românească, şi este o datorie a noastră, o responsabilitate să facem în aşa fel ca de la nivelul Guvernului să oferim posibilitatea ca oamenii de afaceri, românii care îşi desfăşoară activitatea în alte ţări să poată să beneficieze şi de ceea ce Guvernul României poate să asigure, în sprijinul şi în dezvoltarea afacerilor pe care le deţin", a spus Nicolae Ciucă.

În context, premierul a menţionat măsurile adoptate anul acesta de Guvern pentru a-i convinge pe cetăţenii români că merită să-şi întoarcă atenţia către ţara natală.

"Guvernul a pus la dispoziţie un program finanţat cu 40 de milioane de euro pentru 1.000 de firme din diaspora care sunt conduse de români. Aş vrea să menţionez că prin PNRR Guvernul a alocat 168 de milioane de euro, pentru a atrage specialişti de înalt nivel în cercetare-inovare. (...) Acest program poate fi accesat până la 15 noiembrie (...) şi plafonul maxim pentru un proiect este de 1,5 milioane de euro pentru trei ani. Este un program prin care ne dorim foarte mult ca cercetătorii români din străinătate să acceseze şi să fie parte la tot ceea ce noi încercăm să facem acum", a subliniat Ciucă.

Acesta a recunoscut că domeniul Cercetării-dezvoltării din România nu este ''tocmai în cea mai bună stare'', pentru că în bugetul trecut a fost o alocare în acest sector de 0,17%.

"Am analizat şi am putut să ajungem la concluzia că şi dacă am veni acum cu 1% tot nu există cadrul care să asigure cheltuirea acestor bani. Şi mai este încă o condiţie - cheltuirea aceasta să nu se facă pe hârtii şi dosare, ci să se facă pe elemente practice, care să aibă impact şi să producă plusvaloare prin aplicarea lor ulterior în economie. Pentru anul viitor bugetul va fi cel puţin dublu, dacă nu triplu, intenţia este să avem o imagine cât mai reală a ceea ce se poate face şi, uşor, uşor, să începem să asigurăm atenţia cuvenită acestui domeniu al cercetării-dezvoltării. Suntem conştienţi că românii au nevoie de oportunităţi şi programe reale. (...) Nu vrem să exagerăm cu cifrele şi să venim cu sume care să pară la prima vedere ca fiind foarte ademenitoare, vrem să prezentăm realitatea, aşa cum este ea, şi să redobândim încrederea necesară că suntem responsabili de proiecte care cu adevărat se pot îndeplini în realitate şi se pot pune în practică", a arătat Ciucă.

El le-a transmis antreprenorilor prezenţi la eveniment că dezvoltarea de afaceri în cele două state a contribuit la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Belgia.

În context, premierul le-a transmis acestora că sunt aşteptaţi să dezvolte afaceri în România, având în vedere oportunităţile oferite, atât prin prisma proiectelor finanţate în cadrul PNRR, precum şi în contextul măsurilor luate de Guvern.

Ciucă a menţionat, între altele, o decizie recentă luată de către Executivul de la Bucureşti care vizează acordarea licenţei industriale unice.

El s-a referit şi la estimări ale instituţiilor internaţionale, FMI, Banca Mondială, cu privire la creşterea economică a României, care ar urma să se situeze la peste 4,5% la finele acestui an.

La eveniment, s-a aflat şi ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.