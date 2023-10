Ciolacu: Spania este unul din principalii parteneri ai României în realizarea obiectivului de aderare la Schengen

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, la recepţia organizată de Ziua Naţională a Regatului Spaniei, de către Ambasada Spaniei în România, că Spania este unul dintre principalii parteneri ai României la nivel european privind aderarea la Schengen.

„Spania şi România împărtăşesc nu doar origini lingvistice comune, ci şi experienţe istorice similare. Ambele ţări au traversat regimuri dictatoriale brutale, iar ulterior au avut un parcurs european care a dus la dezvoltarea lor economică şi la confirmarea vocaţiei lor democratice. Totodată, identitatea noastră comună latină a făcut ca peste un milion de cetăţeni români să aleagă Spania drept a doua casă, contribuind astfel la întărirea legăturilor dintre cele două state”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale a Regatului Spaniei.

Şeful Executivului a arătat că Regatul Spaniei este un partener strategic şi un aliat de încredere al României, arătând că nivelul excelent al relațiilor politice s-a concretizat și în zona economică, unde schimburile economice bilaterale au ajuns anul trecut la peste 6 miliarde de euro.

„Anul acesta am marcat 10 ani de la asumarea Parteneriatului Strategic – o dovadă a nivelului excelent de cooperare dintre ţările noastre. Mărturie stau contactele tot mai dese dintre cele două state, la toate nivelurile. Atât în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, dar şi acum în calitate de Prim-ministru am avut numeroase întâlniri cu lideri şi oficiali din Spania şi pot afirma cu mândrie faptul că am în premierul Pedro Sanchez, un prieten al meu şi al României”, a mai adăugat premierul.

Șeful guvernului român a menţionat că România și Spania au o cooperare strânsă și în domeniul apărării, extrem de relevantă în contextul evoluţiilor de securitate din regiune generate de agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Totodată, preierul a mmulțumit pentru contribuţia spaniolă la consolidarea Flancului Estic al NATO prin prezenţa militară în România, dar și pentru sprijinul oferit românilor din Spania, arătând convingerea că „Acordului privind dubla cetăţenie va constitui o nouă recunoaştere a rolului comunităţii româneşti la dezvoltarea statului spaniol”.

Ciolacu a felicitat eforturile președinției spaniole la Cponsiliul Uniunii Europene, „în special pentru sprijinul constant şi fără echivoc în vederea aderării României la spaţiul Schengen”, despre care a arătat că „este un pas pe deplin meritat, benefic pentru întreaga Uniune”.

„Acţiunile prim-ministrului Sanchez au arătat faptul că Spania este unul din principalii parteneri ai României la nivel european în realizarea obiectivului de aderare la zona de liberă circulaţie”, a subliniat Ciolacu.

Potrivit premierului Ciolacu, „relaţia dintre Spania şi România este una puternică, iar această zi specială ne oferă prilejul să subliniem importanţa colaborării şi a prieteniei dintre ţările noastre”.

„Vedem cât de important este ca ţările democratice să facă front comun atunci când valorile esenţiale ale democraţiei, drepturile fundamentale şi securitatea cetăţenilor sunt puse în pericol. De aceea, România este primul stat care a adoptat o declaraţie în Parlamentul României de condamnare a atacurilor teroriste îndreptate împotriva Statului Israel şi a populaţiei civile. Este un exemplu de solidaritate deplină a lumii democratice împotriva terorismului şi sunt convins că ambasadorii tuturor statelor prezente astăzi aici sunt de acord cu acest demers”, a mai adăugat premierul României.