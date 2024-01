Ciolacu respinge comasarea alegerilor: „Nu este nicio prioritate”. Cum vede atitudinea PNL față de gestionarea protestelor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale că e un interes politic, și nu crede că aceasta este o prioritate pentru români. În ce privește implicare liberalilor la negocierile cu protestatarii, criticată de membri ai PSD, prim-ministrul a declarat că a lucrat cu miniștrii liberali.

„Eu am spus și aseară una este discuția din interiorul fiecăruia partid, una e discuția coaliție, haideți să vedem ce își doresc românii în primul rând. Din punctul meu de vedere pentru români nu este nicio prioritate nici o comasare. Nu m-a oprit nimeni pe stradă nici astăzi când am mers în mai multe locații, nu m-a oprit nimeni să mă întrebe de comasare, toată lumea întreabă în ceea ce privește nivelul de trai. Nu, e un interes politic”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, după vizita la Ferma Zootehnică din municipiul Baia Mare.

În ce privește implicarea liberalilor în discuția cu protestatarii, criticată de unii membri ai PSD, liderul formațiunii a afirmat că își vede de treaba de prim-ministru și că a colaborat cu miniștrii liberali.

„Eu îmi văd de treaba mea de prim-ministru. (...) I-am avut pe cei doi colegi lângă mine, și pe domnul Barbu și pe domnul Grindeanu cu care am lucrat după cum ați văzut și sâmbătă și duminică, domnul Barbu s-a deplasat să vadă cu fermierii astfel încât să nu mai fie puși pe drumuri. Repet au fost multe neînțelegeri, multe lucruri strânse în ani de zile, multe frustrări, dar nu au fost lucruri esențiale și de fond. Legislația ne-pusă în aplicare, cum era în cazul ASF-ului cu acea suspendare a RCA-ului pe perioada când camionul nu funcționa, foarte multe lucruri prevăzute în legislație dar ne-puse în aplicare. Acum s-au lămurit toate aceste lucruri”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul a afirmat totodată că multe dintre revendicările cerute de protestatari erau deja bugetate, dar că au fost și lucruri tehnice pe care nu le luaseră în calcul.

„Mi-a fost ciudă de faptul că nu am știut demersul fermierilor pentru că împreună cu domnul ministru , foarte multe din cele revendicate erau deja bugetate și urmau să se pună în aplicare prin actele normative. Era 8 ianuarie, de abia (...) bugetul, dar în acest moment ne-am lămurit cu toții și am învățat foarte multe lucruri cu toții, fiindcă erau și lucruri pe care le scăpasem, mai ales lucruri tehnice, nu lucruri de fond, lucruri de formă care obstricționau într-un fel activitatea”, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Lăsați-mă să țin în continuare un echilibru macro-economic

Întrebat despre impozitarea pensiilor sub 2000 de lei, premierul a spus că își dorește să țină un echilibru macro-economic în România iar o eventuală hotărâre pentru a nu mai plăti impozite trebuie dezbătută cu mediul de afaceri, cu sistemul bugetar și cu sindicatele.

„Este o discuție, am rugat-o și pe doamna ministru a Muncii, în perioada următoare să facem, era acea raportare cu coșul zilnic în funcție de venituri, să vedem impactul... Mă gândesc foarte bine să țin un echilibru macro-economic în România. Mi-am asumat acest lucru ca și prim-ministru. Dacă vreți (...) hotărâm cu toții că nu mai plătim niciun impozit, dăm numai subvenții și am terminat, dar nu mărim impozitarea celor care au venituri excepționale. Asta înseamnă reformă fiscală cu adevărat, când facem reforma fiscală ea trebuie să fie dezbătută public și cu patronatele, și cu sindicatele și cu sistemul bugetar, cu toată lumea . Dacă venim în acest moment și luăm măsuri numai pentru sistemul bugetar (...) la un moment dat exagerăm, picăm dintr-o zonă în alta. Lăsați-mă, exact cum am făcut în șase luni anul trecut și am reușit să țin un echilibru macro-economic să-l țin în continuare. Asta nu înseamnă că nu am nevoie de informații și nu voi cere la fiecare ministru să-mi detalieze variantele și în momentul în care trebuie să punem în aplicare o soluție să o luăm pe cea corectă dar trebuie să ne hotărâm odată ce dorim. Dorim să avem un sistem de impozitare care nu mai există, impozitarea unică sau poate dorim să revenim la acea impozitare unică dar care este unică, fără excepție. Dacă ne hotărâm ca să avem un mediu concurențial corect pentru toată lumea, cu alte cuvinte fără exerciții fiscale, cum este în toată Europa sau dorim să mergem mai departe cu o impozitare progresivă cum au toate țările dezvoltate din lume. Trebuie să hotărâm împreună acest lucru, acest lucru nu trebuie să-l hotărască nici un partid politic, nici un guvern anume. Acest lucru trebuie dezbătut frumos, transparent cu mediul de afaceri, cu sistemul bugetar, cu sindicatele, cu toată lumea la masă, dacă vrem să aducem o normalitate promisă cândva de unii, în România”, a explicat premierul.

Întrebat despre un candidat comun PNL- PSD la prezidențiale, Marcel Ciolacu a spus că „n-am depășit încă europarlamentarele” și că ar trebui „să terminăm întâi cu astea”. Totodată, liderul partidului social-democrat a negat că ar fi cerut primarilor din partid ca până la 15 februarie să se hotărască cine candidează afirmând că știe deja ce primari candidează ”toţi primarii PSD care sunt acum vor candida”.