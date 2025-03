Ciolacu, despre Ponta: „A rămas un lup singuratic, e ca Chuck Norris. Nu e un om de echipă”

Premierul Marcel Ciolacu spune că Victor Ponta este „un lup singuratic”, care face rău PSD-ului. „Îl avantajează pe Nicușor Dan în acest moment”, spune acesta.

„Victor Ponta a fost prima persoană pe care am exclus-o din partid și mi-a părut foarte rău. Nu regret că l-am invitat pe Ponta să revină în partid. Dar el a rămas un lup singuratic, nu e un om de echipă. E ca Chuck Norris, era un film. Ponta face rău PSD-ului, îmi face rău și mie. Cifrele ne arată că Victor Ponta îl avantajează pe Nicușor Dan în acest moment”, a spus șeful PSD.

Premierul a respins informația că ar fi discutat cu Ilie Bolojan despre schimbarea candidatului coaliției, Crin Antonescu.

„Nu am avut cu Ilie Bolojan vreo discuție de a schimba acordul politic pentru candidatul la prezidențiale. Era o capcană. Crin Antonescu este singurul candidat care are majoritatea, care are capacitatea de a duce un plan la sfârșit”, a mai subliniat Ciolacu.