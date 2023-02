Ciolacu atenționează privind rotativa: Va fi în discuție și o remaniere

Șeful PSD dă de înțeles că nu toți miniștrii care sunt acum pe funcții se vor regăsi în viitoarea echipă a Executivului, după rotativa guvernamentală, vorbind de cei care nu pot să „țină ritmul”.

„Se va face această rotație. Dacă este oportun mai devreme o facem mai devreme, dacă este oportun mai târziu, atunci o vom face mai târziu”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o intervenția la Parlament.

„Va fi în discuție și o remaniere. Oameni care nu țin acest ritm, oameni care nu rezistă (...) Totul va pleca de la protocol, iar politica înseamnă negociere”, a completat Marcel Ciolacu.

Ulterior, într-o intervenție a DIGI24, liderul deputaților PSD, a vorbit despre această temă a remanierii guvernamentale. „Tehnic, tot Guvernul va fi demis, după demisia premierului. Toți miniștrii vor fi liberi de contract. Următorul Guvern, Guvernul Ciolacu, în funcție de portofoliile pe care le vor împărți cele trei partide, vor numi noi miniștri”, a punctat Alfred Simonis.

Liderul deputaților PSD a subliniat că fiecare partid e responsabil de promovarea oamenilor pe care îi vede capabili pentru un anumit portofoliu.

PNRR, prioritate a ședinței Coaliției

Liderii coaliţiei de guvernare se vor întâlni miercuri pentru a analiza priorităţile legislative pentru noua sesiune parlamentară, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, întrebat dacă la reuniune o să discute cu premierul Nicolae Ciucă despre situația lui Predoiu, aşa cum au apărut informaţii pe surse.

„Cazul Predoiu e un caz special? În principiu, discuţia mea cu domnul prim-ministru, şi cred că va exista această întâlnire, în primul rând, cu preşedinţii celor trei partide şi liderul de grup de la minorităţi, avem priorităţile legislaţiei acestei sesiuni, respectiv începem discuţia, vin şi liderii de grup şi de la Cameră şi de la Senat, pe ce avem legislativ prioritar", a susţinut Ciolacu. El a menţionat că prioritatea numărul unu, din punctul său de vedere, „sunt toate jaloanele din PNRR".

Întrebat, la Palatul Parlamentului, ce părere are de suspendarea atribuţiilor secretarului de stat din Ministerul Educaţiei pentru că ar fi criticat noile legi ale Educaţiei, Ciolacu a spus: „E prima oară când aud acest lucru. (...) Vom vedea explicaţiile doamnei ministru. Cum e normal, o să explice în interior. Dacă doamna ministru a făcut acest lucru pentru că domnul Lixandru a spus că are alte păreri în ceea ce priveşte legile ne aflăm în faţa unui fenomen, eu credeam că e uitat, arată a ceva, eu am trăit înainte de '89. (...) S-au mai întâmplat modificări de atribuţii, dar nu într-un astfel de context”.

Posibile negocieri pe comasarea alegerilor

Ciolacu a fost întrebat care este poziţia PSD în legătură cu ideea liberalilor de comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare.„Cred că este bine să avem o discuţie. Nu ne-am făcut o opinie pe acest subiect. (...) Sunt nişte recomandări şi ale Comisiei de la Veneţia, ştiu că e şi o decizie a CCR, de aceea e o temă nouă. Ştiu că în 2024 avem toate alegerile. Începem cu europarlamentare şi terminăm cu cele pentru funcţia de preşedinte. Aşa sunt cronologic. Eu nu funcţionez să începem să gândim cu ceva care este în mijloc. De obicei, plec de la capete", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.