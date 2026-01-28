Cina care a făcut valuri: Mihai Morar, despre întâlnirea cu premierul Bolojan: „Ce să ascund? Nu-s obișnuit să mă întâlnesc în separeuri VIP”

O fotografie surprinsă într-un restaurant din Oradea, în care apar Mihai Morar, premierul Ilie Bolojan și primarul Florin Birta, a devenit virală pe rețelele sociale, stârnind speculații privind eventuale interese ascunse.

Imaginea a fost realizată sâmbătă seara, cu o zi înainte ca Mihai Morar să modereze Gala Antreprenor pentru Bihor, la care a participat și Ilie Bolojan.

Fotografia îl surprinde pe omul de radio la masă împreună cu oficialii, în restaurantul „Corsarul”. Ulterior, a fost preluată pe rețelele sociale, stârnind comentarii negative, inclusiv jigniri directe la adresa protagoniștilor, potrivit ebihoreanul.

Pe blogul său, Morar a reacționat printr-o postare intitulată „Infracțiunea de a lua cina... și adevărata ticăloșie”, în care critică modul în care fotografia a fost interpretată și prezentată publicului. El a precizat că întâlnirea a avut loc într-un context privat, însă a recunoscut că restaurantul este un spațiu public.

„<Două gunoaie> este comentariul cu cele mai multe like-uri la fotografia <furată> în timpul unei cine private la care am participat sâmbătă seara, într-un restaurant din Cetatea Oradea. Știu cine a făcut fotografia, de la câteva mese distanță, deghizat în poziția <naturală> de client care își verifică telefonul. Am văzut tot momentul și, deși era o cină privată, admit că restaurantul e un loc public. Lipsa manierelor unui conviv nu e un motiv să te ridici de la masă și să-l dojenești. Educația se face acasă și în școală, nu în restaurant. În plus, nu aveam nimic de ascuns… Ce să ascund? Nu-s obișnuit să îmi dau întâlniri prin separeuri, saloane VIP sau case conspirative”, a scris Morar.

Omul de radio a subliniat că nu își alege partenerii de masă în funcție de funcție sau notorietate și că relația cu Bolojan este una veche, din perioada în care actualul premier era primar al Oradiei.

„Am o relație personală cu Ilie Bolojan de pe vremea când era primarul nepopular al municipiului Oradea, iar cetățenii îl porecleau <Primaru Demolare> sau <Bolovan>. I-am admirat mereu puterea de muncă în ochiul furtunii, concentrarea pe obiectiv în medii potrivnice și tăria de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. E enervant de serios și asta îl face, de multe ori, să treacă drept un om inflexibil”, a spus Mihai Morar.

El a respins, totodată, orice insinuare privind obținerea unor avantaje sau contracte prin intermediul acestei relații.

În ceea ce privește proiectul umanitar „Orașul Faptelor Bune” organizat de Radio ZU, Morar a explicat detaliat situația financiară: „Din cele șase ediții care au avut loc la Oradea, doar una (2019) s-a desfășurat în timpul mandatului de primar al lui Ilie Bolojan. Niciun leu din bugetul Municipiului Oradea nu a fost încasat de Radio ZU. În 2025, contribuția orașului a fost de 1,1 milioane lei, exclusiv pentru construcțiile din Târgul de Crăciun și pentru transportul și cazarea artiștilor, în beneficiul cazurilor umanitare. Radio ZU a suportat toate cheltuielile legate de eveniment”, a punctat acesta.

Morar a clarificat și aspectele legate de cafeneaua Emozia, deschisă de el în Oradea: spațiul, aflat în incinta Muzeului Ady Endre, este închiriat pentru 900 de euro lunar, investițiile fiind suportate integral de el, fără a solicita derogări, și respectând obligațiile fiscale.

„Adevărata ticăloșie este că așa-zișii ziariști, apostoli ai adevărului hâd, judecă această relație umană prin filtrul lor. Mintea lor nu poate concepe că, atunci când te întâlnești cu un om aflat într-o poziție de putere, adevărata ta putere e să nu vrei nimic de la el”, a mai adăugat Morar.

Reacția lui Morar vine după ce în presă a apărut un articol în care îl cataloghează drept „jurnalist de casă al premierului”, iar Radio ZU ar fi beneficiat de contracte cu Primăria Oradea.