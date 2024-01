Ce avere a făcut Loredana Groza de pe urma unui album celebru: „Era salariul mamei de învățătoare“ VIDEO

Loredana Groza a mărturisit la podcastul lui Mihai Morar că melodia „Bună seara, iubite!“ s-a bucurat de un succes uriaș.

Loredana Groza a debutat înainte 1990. La 16 ani, în 1986, ea a participat pentru prima oară la Festivalul de la Mamaia, unde a câștigat Marele Premiu.

Melodia „Bună seara, iubite!“ s-a bucurat de un uriaș succes muzical, concretizat în peste 1,5 milioane de albume vândute.

Melodia este compusă de Adrian Enescu pe versurile poetului Lucian Avramescu și a fost lansată în 1987 de Loredana Groza, cu participarea actorului Ion Caramitru.

Faimosul șlagăr are însă o poveste pe care Loredana a istorisit-o după ce marele actor s-a stins din viață. „Am avut un șoc când l-am întâlnit la Sala Sporturilor. Nu știam că voi avea această surpriză, dar în momentul în care a început cântecul, dumnealui a apărut din culise recitând și a avut un moment, toți cei care au fost prezenți acolo și-l amintesc și acum. A fost un moment electrizant, a fost divin, am început să plâng, să mă frec la ochi pentru că nu-mi venea să cred că îl văd pentru prima oară. Vocea lui este inconfundabilă și care îți trezește toate stările bucurie, tristețe, nostalgie, orice emoție reușea să transmită prin vocea, energia lui. Cred ca în momentul ala, a fost un moment în care m-a descoperit și l-am cunoscut și eu cu adevărat pentru că după aia am început să facem turnee împreună“, a povestit Loredana pentru Viva.

„Acest album „Bună seara, iubite!” s-a vândut într-un milion și jumătate de exemplare. Îți dai seama… Un record absolut. Discuri cumpărate fizic. Și costa ceva un disc, să știi. Nu mă așteptam să mă îmbogățesc. Sunt mulți artiști care vin la mine, să colaborăm, muzicieni, artiști… Dar noi cât câștigăm? Înainte să facă ceva. Mi se pare o întrebare… Cred că oamenii ar trebui să înțeleagă că înainte să ceri ceva trebuie să dai ceva. Și să nu aștepți ceva în schimb. Pentru că numai atunci se leagă lucrurile. Atunci Universul lucrează pentru tine. Când aștepți ceva în schimb, lucrul este făcut de mântuială”, a spus Loredana Groza, la podcastul lui Mihai Morar.

Loredana Groza a vorbit și despre suma pe care a încasat-o în urma vânzării celor 1.5 milioane de albume „Bună seara, iubite!”. La momentul acela, artista de 53 de ani încasase 2.400 de lei.

Era echivalentul salariului pe care îl lua mama ei ca învățătoare. „A fost și interzisă cândva. 2.400 de lei. Salariul mamei mele de învățătoare. Da, un salariu. Nu de asta eram deprimată. Pentru că aveam posibilitatea să câștig bani din concerte. Și având câte 3 concerte pe zi, făceam cinste la toată școala cu bărcuțe și covrigi de la patiserie, în pauza mare, la liceu. Și cumpăram bilete de autobuz la toată clasa. Nu asta era problema. Eram extrem de generoasă, pentru că aveam bani și nu aveam ce să fac cu ei. Mi s-a părut o șansă extraordinară că am putut să înregistrez un album care îmi poartă numele. A fost una dintre cele mai mari bucurii din viața mea”, a mai povestit Loredana, potrivit cancan.ro