„Chiar era original”. Marcel Ciolacu și-ar fi dorit prezența lui Călin Georgescu în alegerile prezidențiale

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că și-ar fi dorit ca Georgescu să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale, considerându-l un candidat autentic.

„Mi-aș fi dorit să candideze Călin Georgescu. Să știți că l-am urmărit în apariții și pe TikTok. M-am uitat normal. Era unul dintre candidații la funcția de președinte. Și nu mi-e indiferent cine e președintele României. Credea în ceea ce spunea. Uitați-vă la copy-paste-uri și veți vedea că niciunul nu crede în ceea ce spune. Eu spunem că originalul chiar era original, chiar era original și chiar copiile sunt copii”, a afirmat Ciolacu în cadrul emisiunii „Ai aflat!” de la Gândul.

În ceea ce privește actualul președinte, Klaus Iohannis, premierul a subliniat că acesta avea responsabilitatea de a oferi explicații: „Trebuia să răspundă, era președintele în exercițiu, șeful CSAT-ului are cele mai multe informații. (…) Eu am spus că pe mine nu mă interesează și eu nu vreau renumărare a alegerilor, acela e votul exprimat și cu asta am încheiat. Sunt doi candidați care se bate acolo pe voturile lui Călin Georgescu”.

Declarațiile vin în contextul în care, la începutul lunii martie, Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale programate pentru luna mai.