Ce spune Sebastian Burduja despre posibilitatea de a candida la București în locul lui Cătălin Cîrstoiu

Sebastian Burduja, președinte PNL București și ministru al Energiei, susține că nu are informații referitoare la o retragere a susținerii pentru Cătălin Burduja de către PNL. Oficialul a evitat sa spună dacă ar candida în cazul retragerii din cursă a managerului Spitalului Universitar.

"Orice zi care trece pierdută în aceste speculații, sondaje, scenarii e o zi câștigată de Nicușor Dan. Nu am fost prezent la ședința Coaliției. Sunt președintele PNL București, dacă ar fi existat o astfel de discuție as fi știut si eu. Dacă existau scenarii alternative la varianta actuală sunt convins că aș fi fost informat. Nu am cunoștință de o asemenea variantă, nu pot să mi-o imaginez, timpul e scurt și avem nevoie să ne concentrăm pe prezentarea proiectului politic al domnului Cîrstoiu și să oferim bucureștenilor acestă alternativă", a afirmat Sebastian Buduja cu privire la posiblitatea de retragere din cursa pentru Primăria Capitalei a lui Cătălin Cîrstoiu.

Întrebat dacă ar accepta să candideze în locul lui Cîrstoiu, Sebastian Burduja a afirmat: "Nu vreau să-mi imaginez asemenea scenariu, dânsul e candidatul desemnat de conducerea celor două partide, ar fi complet incorect din partea mea să susțin altă variantă".

Referitor la posibilitatea de a îl susține pe Cristian Popescu Piedone, liberalul a afirmat că nu s-a discutat în partid. "Nu-mi doresc să văd un București altfel decât într-o zonă de profesionalism, viziune, competență", a declarat Burduja, precizând că nu au fost discutate variante de rezervă la PNL București. Și Nicolae Ciucă a respins varianta susținerii lui Piedone.

Varianta PSD

Surse politice au precizat pentru Adevărul că PSD ar susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primăria Capitalei, în contextul în care candidatul PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, este deja erodat de scandaluri.

Social-democrații sunt conștienți ca în acest moment Nicușor Dan e în topul preferințelor bucureștenilor, potrivit unor surse politice. Susținerea vine și pe fondul unor probleme de incompatibilitate ale candidatului PSD și PNL, Cătălin Cîrstoiu.

Luni, au declarat surse politice, ar urma ca reprezentanții Coaliției să depună oficial candidatura lui Cîrstoiu, nefiind exclusă o retragere până atunci.