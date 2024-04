Cătălin Cîrstoiu a început cu stângul cariera politică ANALIZĂ

Managerul Spitalului Universitar de Urgență, Cătălin Cîrstoiu, este candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Municipiului București (PMB), context în care a avut mai multe ieșiri publice, unele nefericite. Mai mult, încep să apară controverse despre afacerile medicului.

Potrivit unei investigații HotNews.ro, publicată pe 29 martie, în afară de proprietățile care apar în declarațiile de avere, Cătălin Cîrstoiu folosește, inclusiv în campania electorală unde participă alături de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, bunuri și proprietăți deținute de firmele sale și ale soției, grupul de SRL-uri Anemona. „E o metodă utilizată de mulți politicieni pentru a nu încărca declarațiile de avere“, a explicat o sursă pentru publicația citată.

Cîrstoiu a spus că în declarația sa de avere sunt trecute toate activele pe care le deține la societățile comerciale la care este acționar. „Am plătit taxe, am plătit impozite, tot ce-am dobândit am dobândit prin muncă, nu am nimic de ascuns. Ce ați fi vrut, să merg cu trotineta sau să merg cu o bicicletă, sau să merg cu mașină mai ieftină și să ascund mașina în garaj? Sunt om cinstit, nu am de gând să ascund cine sunt sau ce fac. Sunt bani munciți din conturile personale“, a explicat în aceeași zi candidatul Coaliței la PMB.

Săptămâna trecută însă, o acțiune menită a fi benefică pentru campania electorală, plimbarea candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei cu metroul, a stârnit un val de glume pe internet. Într-una dintre poze Cîrstoiu este văzut cum își cumpără biletul cu o bancnotă de 200 de lei, iar în alta are o poziție de stat pe scaun destul de stingheră, având picioarele lipite și palmele încrucișate, în timp ce în jur are cinci scaune libere, și nu este vizibil niciun alt călător, ceea ce l-a făcut inclusiv pe prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, să spună că „nu e cea mai fericită fotografie“.

Iar potrivit unei alte investigații HotNews.ro, Corpul de Control al Guvernului a întocmit, în 2020, un raport care arăta că medicul Cătălin Cîrstoiu ar fi fost în situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese. În încercarea de a se apăra, Cătălin Cîrstoiu a susţinut că „niciun corp de control nu decide dacă cineva în ţara asta e în stare de incompatibilitate sau conflict de interese“, acuzând jurnalista că i-ar fi dat un mesaj în care i-ar fi spus că „îi pare rău că scrie şi că nu crede în ce scrie“. După ce instituția de presă a publicat mesajele în care singurele scuze erau pentru că îl deranjează duminica, Cîrstoiu a spus în cadrul unui interviu la România TV: „Am interpretat greșit. E o eroare pe care mi-o asum. Omorâți-mă, asta e“.

Candidatul Coaliției PSD-PNL se bucură și de susținerea lui Crin Antonescu, fost ministru, dar și fost președinte al PNL și al Senatului României. Antonescu a asigurat în 2012 și interimatul la președinția României în perioada suspendării președintelui Traian Băsescu. La scrutinul din 2009, după ce a ieșit pe locul trei 3 în primul tur, l-a susținut pe candidatul Partidului Social-Democrat, Mircea Geoană.

Stângaci în cǎutarea notorietǎții

Profesor în cadrul SNSPA și specialist în comunicare publică, Dumitru Borțun a explicat pentru „Adevărul“ motivul ieşirilor neinspirate ale lui Cǎtǎlin Cîrstoiu.

„Sunt mai multe neinspirate, pentru că i se bagă pe gât o politică de imagine care nu se potrivește cu felul dumnealui de a fi, cu lookul pe care îl are, cu biografia pe care o are. Cu istoria personală, carevasăzică“, a afirmat Dumitru Borțun.

Profesorul susține cǎ se încearcǎ recuperarea handicapului de notorietate pe care îl are medicul, dar şi câştigarea unui capital de simpatie.

„Credibilitate încă nu e cazul pentru că nu a apucat să spună nimic consistent despre ce vrea să facă pentru București. În afară de niște analogii forțate că Bucureștiul e poluat și poluarea ne cauzează la sănătate, iar dânsul e medic, nu are nimic de spus. Și când a fost întrebat să spună măcar o idee, un obiectiv al programului electoral, a spus că încă nu e cazul, se lucrează. Adică lucrează alții, vă dați seama, nu lucrează dumnealui. Deci toate ieșirile astea arată o anumită stângăcie, care se poate explica pe de-o parte printr-o anumită inocență a personajului – asta n-ar fi neapărat de rău, poate fi în favoarea dumnealui –, dar și printr-o concepție greșită despre ce ar trebui să fie campania lui de notorietate“, a explicat Dumitru Borțun.

Cât conteazǎ averea pentru electorat

Întrebat în ce măsură contează pentru bucureșteni averea lui Cătălin Cîrstoiu și posibilele situații de incompatibilitate, profesorul a precizat că doar unul dintre aceste două aspecte l-ar putea leza: „Averea contează, pentru că în imaginarul colectiv din ultimii 30 de ani averea este suspectă din punct de vedere moral. Nu este valabil în toate cazurile, bineînțeles că e o generalizare, dar așa e psihologia socială, psihologia nu e logică, e psihologie. Deci așa cred românii, că dacă ai făcut niște bani, mult mai mulți decât fac alții, inclusiv jurnaliștii, înseamnă că e ceva necurat la mijloc. Asta pe de-o parte. Asta îi va cauza“.

Specialistul considerǎ că o incompatibilitate îi afecteazǎ mai puțin pe bucureşteni. „În general, românii au o toleranță foarte mare pentru încălcarea regulilor, pentru incorectitudine, până la hoție, din păcate. Avem toleranță prea mare și o intoleranță mult prea mică“, a adăugat profesorul Dumitru Borțun.