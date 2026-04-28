Victor Ponta, invitat la Interviurile Adevărul în ziua în care ar putea fi depusă moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Fostul premier Victor Ponta este așteptat astăzi la Interviurile Adevărul, unde va comenta moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, precum și cele mai recente evoluții de pe scena politică.

Discuția are loc în contextul în care moțiunea de cenzură ar putea fi depusă chiar astăzi în Parlament.

Potrivit unor surse citate de Digi24, au fost deja strânse semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii. Pentru ca aceasta să fie adoptată, este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.

În cadrul interviului, Victor Ponta urmează să analizeze atât șansele moțiunii, cât și implicațiile politice ale unei eventuale schimbări de Guvern.