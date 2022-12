Boicotarea Austriei la nivel politic: intensă în vorbe, inexistentă în fapte

Mai mulți dintre cei mai puternici oameni de stat din România dețin banii în bănci cu capital austriac. Niciunul nu a trecut de la vorbe la boicot real, chiar dacă partidul lor a încurajat această formă de protest.

Dacă la nivel de comunicare publică formațiunile și unii lideri ai partidelor nu s-au ferit să îndemne la boicotarea companiilor austriece sau a băncilor cu capital austriac (Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu etc.) ca urmare a respingerii aderării României la Schengen, la firul ierbii situația prezintă nuanțări. PSD a promovat linia boicotului, în timp ce PNL a fost mai rezervat, surse politice precizând că de la vârful partidului li s-a cerut „prudență” și „diplomație”.

Lista oamenilor din fruntea statului cu conturi sau depozite deschise la bănci având capital austriac e deschisă de șeful statului, Klaus Iohannis. Președintele are un cont doar la BCR (una din cele două bănci cu capital austriac) unde, potrivit ultimei declarații de avere, avea 170.000 de lei. Șeful statului s-a declarat împotriva oricărei forme de boicot față de companiile și băncile cu capital austriac.

Și premierul Nicolae Ciucă are, însă doar pensiile private și „alte forme de acumulare”, la Raiffeisen (cea de-a doua) , în valoare de circa 120.000 de lei. Întrebat de jurnaliști dacă-și va încheia socotelile cu această bancă, premierul a precizat: „Ca să fac această operaţiune, trebuie să am timp să ajung la bancă. Până acum n-am avut timp nici să ajung acasă”, completând că va analiza și decide ce face.

Creditele care țin pe loc

„Adevărul” a consultat declarațiile de avere ale miniștrilor și ale celor din conducerea Parlamentului pentru a-i identifica pe cei care merg pe cartea băncilor cu capital austriac. Ministrul Economiei, Florin Spătaru, are un cont curent la BCR, în care a declarat aproximativ 140.000 de lei, vara trecută. De asemenea, are două credite la aceeași bancă, unul cu scadență în 2026, de 5.000 de euro, celălalt cu scadență în 2036, de 33.000 de lei. Tocmai problema creditului îl ține legat de bancă. „Am un credit la BCR. Nu am cum să renunț, decât dacă cineva îmi sponsorizează creditul. De-abia am făcut refinanțare”, a subliniat șeful de la Economie.

Cu conturi, atât la BCR, cât și la Raiffeisen, este ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta are cont atât de lei (38.932 de lei) la BCR, dar și un depozit bancar (115.000 de lei). La Raiffeisen, Daea avea un cont curent de 7.900 de lei, dar și 4.019 euro. Ministrul Agriculturii are și „datorii” totale de 67.800 de lei către Raiffeisen. Daea ne-a răspuns doar pentru a închide apoi telefonul în câteva secunde. La mesajul reporterilor, nu a venit cu nicio precizare.

Client cu conturi care au venituri consistente e ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Demnitarul are conturi și la BCR, dar și la Raiffeisen. În contul curent la BCR are 230.782 de lei (potrivit ultimei declarații de avere din vară), în timp ce la Raiffeisen are un depozit bancar de circa 200.000 de euro, unul de 120.000 de lei, iar la conturi curente are unul în lei de circa 37.000 de lei, unul de 15.600 de dolari și unul în euro de 6.000 de euro. Rafila n-a răspuns dacă are de gând să ia vreo decizie privind conturile.

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, are conturi doar la Raiffeisen. Mai precis, un cont de 85.000 de euro, unul cu 40.000 de dolari și unul în care a declarat circa 3.000 de lei. De asemenea, are cel mai probabil un credit de 98.136 de lei, tot la Raiffeisen, cu scadență în 2025. Nici acesta nu a oferit un punct de vedere.

Ministrul Sportului, Eduard Novak (UDMR), are mai multe conturi, dintre care unul solid la BCR. În acesta a strâns 346.000 de lei, potrivit ultimei declarații de avere. Deși i-a fost cerut un punct de vedere, prin intermediul purtătorului de cuvânt, de mai multe zile, ministrul n-a făcut nicio precizare.

Marcel Boloș, șeful Investițiilor și Proiectelor Europene, are la BCR doar depozite, în valoare totală de circa 65.000 de lei. Acesta s-a declarat public împotriva oricărei forme de boicot față de companiile austriece.

Situația de la vârful Parlamentului

Și din rândul parlamentarilor cu funcții de conducere sunt aleși care dețin conturi la bănci cu capital austriac. Alexandra Presură (PSD), secretar al Camerei, are o descoperire de card la BCR, în valoare de 36.000 de lei. Liberalul Florin Alexe, vicepreședinte al Camerei, are principalele conturi și depozite bancare la Raiffeisen. Cel mai solid cont e cel de euro, în care are 24.000 de euro. Întrebat dacă are de gând să-și mute sau nu contul, Alexe n-a răspuns în comunicarea cu ziarul „Adevărul”. Și Daniel Suciu, vicepreședinte din partea PSD al Camerei, are conturi deschise la BCR. „Vă mărturisesc că m-am gândit la acest aspect, doar că eu am din 2013 un credit la BCR”, a spus Suciu, precizând că nu știe dacă poate face refinanțare la un credit imobiliar.

De la Senat, posesoare a unui cont la bănci cu capital austriac este Alina Gorghiu, șefă interimară a forului. Contul cu cele mai mari venituri este cel de lei, de la Raiffeisen, unde a acumulat 280.000 de lei, urmat de cel în euro, de 31.000. Gorghiu nu a putut fi contactată până la închiderea ediției.