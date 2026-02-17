Încă un fost ministru PSD scapă de închisoare. Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora” prin prescrierea faptelor

Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris, însă rămâne în vigoare decizia privind confiscarea a 100.000 de euro.

Încă un fost ministru PSD a scăpat de închisoare. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis marți, 17 februarie, recursul în casație formulat de Dan Șova și a anulat condamnarea acestuia pentru trafic de influență în dosarul „CET Govora”, motivând că faptele s-au prescris.

Dan Șova, fost ministru pentru relația cu Parlamentul și deputat PSD, fusese condamnat inițial în iunie 2018 la trei ani de închisoare cu executare. Totuși, el a fost eliberat după șase luni, pedeapsa fiind anulată în baza unei decizii a Curții Constituționale, care constatase nelegalitatea completurilor de cinci judecători de la Instanța supremă.

La rejudecare, Curtea de Apel București l-a condamnat, în noiembrie 2021, la patru ani închisoare cu executare, iar la apel, în martie 2023, ICCJ i-a aplicat trei ani cu suspendare.

Prin recursul în casație, fostul ministru a contestat această decizie, iar marți, instanța supremă a decis încetarea procesului penal împotriva sa, motivând prescrierea faptelor.

„Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Şova Dan-Coman împotriva deciziei penale nr. 90/A din data de 01 martie 2023 pronunţate de ÎCCJ, în dosarul nr. 3070/1/2021. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Cpp, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Cpp, reconfigurat prin Decizia nr.50/2025 a Curţii Constituţionale şi art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. Anulează formele de executare emise în cauză cu privire la inculpatul Şova Dan-Coman. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Definitivă”, se arată în soluția ICC.

Prin această decizie, rămâne însă în vigoare confiscarea sumei de 100.000 de euro de la Dan Șova.

Ce acuzaţii i s-au adus lui Dan Şova

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la un denunţător în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro pe lună.

Anchetatorii au declarat că Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură.

Conform DNA, în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate. În aceeaşi perioadă, senatorul a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 de euro.

În cea de a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro, indică procurorii. DNA menţionează că cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureşti.