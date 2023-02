Avocata lui Socol: „A murit de supărare că nu a găsit un loc la TV să comenteze meciuri“

Avocata Silvia Uscov consideră că Bogdan Socol, comentatorul sportiv care s-a stins din viață vineri, a murit de supărare că nu a găsit un loc la o televiziune să comenteze meciuri de fotbal.



„Am rămas socată de această veste. Știam că face acest sport extrem, ca hobby pe care și-l găsise în urma dezamăgirilor pe care le a avut.

Pe 29 ianuarie a publicat un articol în care își exprima dezamăgirea că nu a găsit loc la nicio televiziune să facă ceea ce-i plăcea cel mai mult, respectiv să comenteze meciuri sportive. Cred că pot să spun că a murit de supărare, decât de orice altceva, că nu a putut să facă ceea ce îi place”, a declarat Silvia Uscov, la Antena 3.

„Bogdan a murit fără să știe cât de mult era apreciat“

Avocata a mărturisit că a vorbit cu Bogdan Socol în urmă cu două săptămâni: „Ultima dată am vorbit cu el acum două săptămâni, pentru că primisem citația pentru 25 aprilie, când urma să aveam un termen de judecată în apel, Bogdan fiind clientul meu. Și acum două seri mi-a comentat o postare pe Facebook. Am considerat ca făcea un sport extrem care l-ar putea pune în pericol, cu toate astea, am văzut că se antrena cu profesioniști, dar ca în orice sport extrem, o secundă poate să fie fatală. Bogdan a murit fără să știe cât de mult era apreciat. Cred că niciodată nu a știut cât de apreciat este. El era căsătorit și avea trei copii, care au rămas acum fără tată. Îi iubea enorm. Îmi pare rău că a murit trist”.

Bogdan Socol a murit la vârsta de 42 de ani. Acesta era tatăl a trei copii.

El a suferit un șoc hipotermic în timpul unui antrenament de înot în ape înghețate, disciplină extremă de care era pasionat.

Comentatorul fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, unde medicii s-au luptat peste două ore să-l salveze, dar nu a mai răspuns la manevrele de resuscitare.