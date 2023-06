Averile aleșilor din conducerea Parlamentului: de la economii generoase la zero lei în conturi

În rândul deputaților și senatorilor din conducerea Parlamentului regăsim aleși care au făcut economii serioase, unii care au un număr mare de terenuri sau case, dar și persoane cu obiecte de valoare de mii de euro.

Nicolae Ciucă, președinte al Senatului, a încasat în 2022, potrivit ultimei declarații de avere, 185.676 de lei, în timp ce pensia de fost militar este de 221.616 lei. Ciucă are o casă de locuit în localitatea Dumbrăveni (județul Ilfov), dar și două terenuri intravilane, în Dumbrăveni și Pielești (Dolj). Fostul premier are două mașini, una din 2020 și din 2006. Economiile sunt de 108.857 de lei în conturi, iar 129.159 de lei sunt în fonduri de investiții. Ciucă are o singură datorie la o bancă, în valoare de 100.000 de lei, cu scadență în 2025.

Parlamentari fără bani în conturi

La Senat, Nicolae Ciucă e secondat de patru vicepreședinți. Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a încasat în 2022 suma de 156.228 de lei. Valoarea pensiei încasate se ridică la 75.480 de lei, iar din arenda de strâns 44.898 de lei. Stănescu are o casă de locuit în localitatea Vișina (localitate din Olt unde tatăl său a avut numeroase mandate de primar), dar și un apartament în Craiova, ambele dobândite în urmă cu mai bine de două decenii. De asemenea, deține tot în județul Olt cinci terenuri, dintre care trei agricole, Stănescu fiind, la fel ca fratele său, apropiat de zona aceasta de activitate. Deține o singură mașină, an de producție 2002, și nu are niciun cont bancar, nici vreo datorie.

Robert Cazanciuc a încasat și el 156.228 de lei, fiind singurul venit. Deține o casă de locuit în Chitila (Ilfov), precum și un teren agricol în localitatea Rafov din județul Prahova. Fostul ministru al Justiției are un autoturism, an de producție 2008, nu are trecută nicio sumă în contul său bancar și are un credit cu scadență 2038, în valoare de 108.200 de euro.

Polul opus

Un al vicepreședinte al Senatului e Sorin Cîmpeanu (PNL). Grosul banilor încasați de Sorin Cîmpeanu vin de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, unde pentru activitatea didactică și managerială a încasat 244.915 lei, în timp ce din zona politică a luat 139.956 de lei pentru activitatea ministerială, iar 33.251 ca senator. Cîmpeanu e posesor al unei case de locuit (în construcție) în Otopeni și a unui apartament în București, dar și a unui teren intravilan, în Otopeni. Deține trei autoturisme, dintre care două vechi, un Fiat din 1973 și o Dacie din 1980. În conturi Cîmpeanu are peste 500.000 de lei și 33.000 de euro.

Alina Gorghiu este singura vicepreședinte a Senatului cu declarația de avere încă neactualizată pe site-ul Senatului, dar nici pe portalul ANI, acolo unde are doar declarația de interese depusă în luna iunie. Potrivit declarației de avere depusă în 2022, Alina Gorghiu are o casă în București, iar soțul ei Lucian Isar, un apartament cumpărat în 2004. A vândut un apartament de 44.000 de euro. Alina Gorghiu mai declară tablouri în valoare de 8000 de euro, iar soțul ei ceasuri și bijuterii de 83.000 de euro. În conturi, Alina Gorghiu are circa 300.000 de lei și 31.000 de euro. Alina Gorghiu a împrumutat o persoană fizică cu 100.000 de lei. Mai are plasamente de 428.000 de dolari și de 174.000 de euro.

Cum e situația la Cameră

Ultima declarație de avere actualizată a lui Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei, arată că acesta a încasat, ca deputat, 146.016 lei. Simonis are un apartament în Timișoara și o casă de locuit în Moșnița (Timiș). Liderul interimar al Camerei Deputaților mai are un teren intravilan în Moșnița, iar un alt teren (identificat la capitolul „alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil), în localitatea Fardea, tot din Timiș. Social-democratul nu mai are mașină, fiind vândută cu 9.900 de euro. În conturi are circa 97.000 de lei și 12.000 de euro. Împrumuturile acordate în nume personal se ridică la 920.000 de lei. Simonis are și două credite, de 453.636 de lei și 242.588 de lei.

Venitul încasat de Daniel Suciu (vicepreședinte al Camerei) în 2022 a fost de 173.592 de lei. Suciu are o casă de locuit în Bistrița, iar o casă de vacanță la Borșa (Maramureș), dar și patru terenuri în județele Bistrița-Năsăud și Maramureș. Social-democratul are două mașini, din 2016 și 2012. Suciu a înstrăinat mai multe bunuri în ultimii doi ani (autoturism, casă de locuit etc) pentru care a primit 66.000 de lei și 28.000 de lei. În cont are 12.000 de lei. Datoriile lui Suciu sunt în valoare de 323.000 de lei la bănci, dar și câte 15.333 de euro la două persoane.

Lucian Bode a încasat 171.545 de lei ca ministru în 2022. Bode are un apartament în Cluj-Napoca și o casă de locuit în Zalău, precum și un teren intravilan în județul Sinaia. Deține o singură mașină, iar în conturi avea, în momentul depunerii declarației de avere, doar 138 de euro și 7.028 de lei. În schimb, are credite în valoare de 245.000 de euro, respectiv aproximativ 420.000 de lei. De asemenea, mai are împrumutați de la o persoană 100.000 de euro.

Trei apartamente și un tablou de colecție

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Dan Barna (USR), a încasat 154.160 de lei în 2022. Dan Barna are trei apartamente, două fiind în Sibiu și unul în București, plus un teren extravilan în județul Sibiu. În categoria obiectelor de valoare, Barna are un tablou de 8.500 de euro. În conturile de economii are circa 380.000 de lei, 50.000 de dolari și 20.000 de euro. Banii din fondurile de investiții sunt în valoare de 1.250.000 de lei și 57.000 de euro. Datoriile la bănci se ridică la 202.000 de lei.