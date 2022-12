Atlantic Council și SNSPA creează un task force, axat pe securitatea regiunii Mării Negre. Muraru: Regiunea va beneficia de atenție sporită

SNSPA și Atlantic Council, una dintre cele mai influente și prestigioase organizații de tip think-tank din SUA, au anunțat joi crearea task force-ului axat pe securitatea regiunii Mării Negre, cu experți din mai multe state.

„Task force-ul, format din experți din cadrul Transatlantic Security Initiative al Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, și din SNSPA, se va reuni pentru a analiza și propune recomandări în vederea creșterii securității și stabilității regiunii Mării Negre, vitală din punct de vedere geopolitic. Grupul de experți va contribui, cu expertiza și instrumentele specifice, la generarea de soluții privind combaterea și descurajarea amenințărilor, neconvenționale sau hibride, precum și cooperarea în materie de securitate cu aliații și partenerii din regiune. Componența task force-ului va fi anunțată oficial în anul 2023”, precizează un comunicat al SNSPA.

„În ultimii 15 ani, regiunea Mării Negre a jucat un rol strategic în arhitectura de securitate a Europei, având în vedere agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în 2008, a Ucrainei în 2014 și din nou în 2022. Anul acesta, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ilustrat în mod clar importanța Mării Negre din punct de vedere economic, geopolitic și militar. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și capacitatea acesteia de influență în această zonă, reprezintă o amenințare continuă pentru aliații și partenerii transatlantici și necesită, ca răspuns, implementarea unor politici de securitate pe măsură”, mai punctează sursa citată.

Muraru: Are loc o conectare la Washington

„Washington e un furnicar când vine vorba despre think tank-uri. Lumea acestor organizații, dintre care unele au depășit de multă vreme cadrul societății civile clasice, ca să spun așa, devenind actori globali care influențează deciziile politice, se intersectează aproape ombilical cu politica, mediul academic și de afaceri. Numeroase state din Europa Centrală și de Est investesc foarte mult în diferite inițiative (programe de studii, centre de analiză, summit-uri, conferințe, burse, redactarea de rapoarte etc.) prin parteneriate, finanțând direct acest efort. Astfel de acțiuni nu sunt un moft, ci au drept scop creșterea profilului unei țări, promovarea unei idei, susținerea unei cauze. România este încă departe și din acest punct de vedere. Departe de potențialul unui stat de talia României, membru NATO și UE, cu o robustă creștere economică în ultimul deceniu care i-ar permite lejer să facă investiții majore în această zonă de soft power, și departe de ambițiile noastre atât de des clamate (dar care rămân o lozincă atâta vreme ele nu sunt susținute de resursele necesare). Nu voi insista asupra motivelor acestei situații, pe care le cunosc de altfel prea bine (o voi face cu altă ocazie, pe larg), ci voi lăuda astăzi meritele unei entități românești care a înțeles această dinamică și mai ales scopul final - proiectarea unei imagini pozitive a României în capitala americană și conectarea cu furnicarul de la Washington”, punctează ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.

Diplomatul a apreciat inițiativa SNSPA. „Școala Națională de Studii Politice și Administrative - SNSPA si rectorul său, profesorul Remus Pricopie, sunt unii dintre cei mai activi parteneri ai ambasadei și mai dedicați avocați ai Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. SNSPA a înființat împreună cu Atlantic Council, una dintre cele mai influente și prestigioase organizații de tip think-tank din SUA, un task force dedicat analizei securității Mării Negre. Odată strânși laolaltă, experții români și străini vor publica materiale și analize contribuind astfel la o mai bună înțelegere a problemelor acestei complicate regiuni care, mai nou, a devenit una de “importanță strategică” pentru NATO și care va beneficia de atenția sporită a administrației americane odată ce strategia cerută de Congresul SUA chiar săptămâna trecută va fi finalizată. Amintesc totodată că această inițiativă SNSPA-Atlantic Council este parte a unui acord între universitatea românească și organizația americană, acord care a debutat anul trecut”, a completat Muraru.

„Pentru aceste considerente, SNSPA beneficiază de tot sprijinul și aprecierea mea. Prin vorbă și prin faptă, SNSPA face mai mult și mai bine decât numeroși actori instituționali care clamează atât de des sudoarea pe care o depun pentru consolidarea Parteneriatului Strategic. Dacă unii dintre decidenții români și entitățile pe care le reprezintă ar face măcar cât a făcut SNSPA în ultimul an, ambițiile strigate în piața publică despre care vorbeam mai sus nu ar mai fi doar niște vorbe goale”, a conchis ambasadorul României la Washington.