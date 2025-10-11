Andreea Lambru, manager în compania Electrica, ar fi cercetată penal într-o țară din UE pentru spălare de bani

Autoritățile juridice din Belgia ar fi deschis un dosar penal pe numele Andreei Lambru, care deține funcțiile de director executiv pentru Dezvoltarea Afacerii de la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație de la Electrica Furnizare.

În dosarul ce are ca obiect spălarea de bani ar fi implicate mai multe firme din Belgia, Grecia și România. În anchetă sunt vizate plăți considerate mită, care ar fi fost efectuate de companii românești către firme belgiene, potrivit strictsecret.com

Faptele s-ar fi petrecut între 2012-2021, urmărindu-se obține unor avantaje ilicite, pentru a înșela terții sau cu intenția de a provoca un prejudiciu, în special pentru a utiliza firma EBLE SPRL în scopul spălării comisioanelor derivate din fapte de corupție.

Recent, Andreea Lambru a fost implicată în altă situație controversată. Ea nu și-a trecut în declarația de interese una din firmele la care este acționar.

Este vorba despre declarația depusă pe la 15 iunie 2024, adică de la momentul ocupării acestor poziții la Electrica (o entitate de interes strategic național în domeniul energetic, cu capital majoritar deținut de statul român), dar și de declarații mai vechi.

Ioana-Andreea Lambru a fost, în perioada 2009-2011, şefa de cabinet a lui Radu Stroe, care ocupa pe atunci funcţia de secretar general al PNL. În mai 2011, Lambru a fost desemnată secretar general adjunct al PNL. Ulterior, în noiembrie 2012, a fost numită secretar general adjunct al Guvernului, post din care a fost eliberată din funcţie în iulie 2014, prin decizie a premierului Victor Ponta.