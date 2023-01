Accidentul de la mina Jilț. Controale extinde la CEO Oltenia. Ministrul Muncii: Au fost șterse probe

Ministrul Virgil Popescu și Marius Budăi au prezentat în ședința de guvern de astăzi cauzele producerii accidentului de la Cariera Jilț. Ministrul Muncii susține că au fost găsite mașini cu cauciucurile deteriorate.

Explicațiile celor doi miniștri au venit în urma solicitării premierului de întreprinde demersurile de control și verificare a a cauzelor producerii accidentului și a condițiilor de muncă.

„Am cerut tuturor instituțiilor statului să pună la dispoziție organele de cercetare penală, tot ce este necesar ca cei care vor fi găsiți vinovați să suporte pedepsele. Am cerut un control detaliat privind respectarea normelor de siguranță a muncii și pe baza raportului preliminar, care e la Guvern transmis de cele două ministere. Am cerut ca toti cei care au încălcat normele de securitate a muncii și reglementările, prevederile în ce privește asigurarea condițiilor necesare să fie demiși sau să își dea demisia”, a declarat premierul, la începutul ședinței de guvern.

Virgil Popescu susține că principala cauză este folosirea unei mașini de transport marfă pentru transport persoane, dar și drumul greu de practicat pentru un autovehicul de acest tip.

„Principală cauză a fost că cele două echipe, care s-au deplasat de la lucrările de reparație la sediul carierei, au fost îmbarcate într-un mijloc de transport marfă, mijloc care nu putea transporta persoanele împreună cu echipamentele. Acesta s-a răsturnat într-o pantă, pe un drum destul de greu, chiar foarte greu de practicat de acea mașină, în acea perioadă, și trei persoane au decedat. Principala cauză fiind întocmai folosirea unui autovehicul de transport marfă pentru transportul persoanelor, practic fără absolut nicio protecție pentru persoanele respective”, susține acesta.

„M-am deplasat la carieră, la Târgu-Jiu. Prima măsură a fost schimbarea directorului sucursale miniere, adică cel care răspunde de toate sucursalele miniere, de toate exploatările miniere din Complexul Energetic Oltenia, a directorului unității miniere Jilț, precum și a șefului carierei Jilț Sud. Corpul de control a venit imediat la Complex Energetic Oltenia, a încheiat raportul raportul preliminar, ca principala cauză pe care v-am spus-o mai devreme, este stipulată în raportul preliminar al corpului de control. În urma concluziilor preliminare, în data de 23 ianuarie, practic am cerut schimbarea din funcție a ultimilor doi membri ai directoratului CEO Oltenia, al directorului general. Acest lucru s-a produs prin eliberarea acestora din funcție”, a adăugat acesta.

Ministrul Energiei susține că au fost găsite deficiențe în cadrul activității CEO Oltenia, precizând ca vechimea și gradul de uzură al autovehiculelor nu pot asigură, fără îmbunătățiri, funcționarea corectă a carierelor miniere. Popescu a afirmat că a dispus extinderea contractului pentru toate achizițiile de la Complexul Energetic Oltenia, în paralel cu verificarea programelor de investiții.

„Drumurile, vorbim de drumurile care nu se modifică, acolo unde sunt benzile staționare, ar trebui făcute în mod profesionist. Ar trebui să fie pietruite, nu spălate de ploi și să fie practic impracticabile. Trebuie văzut de ce aceste drumuri nu au fost sau ce costuri s-au făcut în investiții pe aceste drumuri. Este clar că accidentul s-a produs în acea zonă în care drumurile trebuiau să reziste”, a precizat ministrul Virgil Popescu.

Budăi: Au apărut niște modificări

Ministrul Muncii susține că în urma verificărilor de la cariera Jilț s-a constatat că au apărut mai multe modificări la locul accidentului, în contextul în care perimetrul nu a fost asigurat corespunzător.

„Ceea ce noi am constatat în primă fază a fost că imediat după producerea evenimentului este că perimetrul nu a fost asigurat și au apărut niște modificări. Am considerat că s-a alterat urmele lăsate de autoutilitară. Ce a părut frapant pentru noi este că imediat după acest eveniment, în data de 23 când a fost acea grevă spontană, imediat ne-am deplasat la fața locului și am atașat și poze la raportul preliminar. Practic, mașini cu cauciucuri deteriorate și tot în condiții care nu erau tocmai propice acestui transport”, susține Marius Budăi.