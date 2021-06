Un constructor a distrus o casă la care a muncit în timp ce proprietarul era în concediu. De la ce au pornit neînţelegerile

„Am cumpărat casa anul trecut. Constructorul a început lucrările în februarie, pentru că ne-am dorit o extindere a spaţiului. Am vrut un etaj în plus, un acoperiş nou şi instalaţii noi, din materiale ecologice. Din păcate, am ales cel mai rău constructor", a spus proprietarul casei pentru sursa citată.

Bărbatul a explicat că, după ce a refuzat să îi plătească constructorului 3.500 de lire (aproximativ 4.000 de euro), acesta a plecat fără să finalizeze lucrările, iar schela a fost apoi recuperată de companie.

„Plecasem în vacanţă eram la 250 de kilometri de casă casă când s-a întâmplat totul. Am anunţat poliţia”, a explicat bărbatul, nemulţumit, dar care nu s-a întors încă în vacanţă.

Pe de altă parte şi vecinii sunt foarte nemulţumiţi de cele întâmplate, deoarece constructorul a distrus şi trotuarul din zonă în urma acestor demolări.

Proprietarul, care a cumpărat casa anul trecut, a spus pentru LeicestershireLive că el şi constructorul care lucrase la casă aveau o dispută cu privire la bani.