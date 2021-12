O tânără a aflat că este însărcinată cu 50 de minute înainte să nască: Nu exista nicio şansă, luam anticoncepţionale

Tânăra pe nume Hanna Violet postează des videoclipuri pe TikTok unde vorbeşte despre experienţa ei în ceea ce priveşte „naşterea surpriză” a fiicei sale. Ea susţine că nu ştia că este însărcinată deoarece avea aceeaşi mărime la haine şi folosea anticoncepţionale.

“Nu exista nicio şansă să rămân însărcinată pentru că luam anticoncepţionale. Tot eu – am aflat că sunt însărcinată cu 50 de minute înainte să nasc”, a povestit tânăra mămică, potrivit The Sun.

Mai multe persoane spun că şi ele au păţit la fel, în ciuda faptului că au luat anticoncepţionale.

“Şi eu am păţit la fel, cu excepţia faptului că am aflat la 27 de săptămâni, tot pe anticonceptionale eram” “Am aflat la 34 de săptămâni şi am luat aceeaşi pastilă. Fiica mea va împlini şapte ani în mai!”,

Tânăra mămică a vorbit mai multe despre povestea ei legată de sarcină, dar şi despre naşterea copilului său în alte videoclipuri postate pe TikTok.

Ea a spus că s-a trezit într-o dimineaţă cu dureri puternice de stomac şi spate. A fost transportată de urgenţă la spital cu suspiciune de apendicită, apoi i s-a rupt apa.

Hannah habar n-avea că este însărcinată, mai ales că s-a protejat în timpul relaţiilor amoroase, aşa cum a dezvăluit anterior, iar când a început să aibă dureri de burtă a crezut că e pur şi simplu constipată.

“M-am trezit într-o dimineaţă cu o durere de stomac şi spate, credeam că sunt constipată. Tata m-a găsit apoi pe toaletă şi mama i-a zis să sune la salvare. Ne-au spus la telefon că ar putea fi apendicită şi că o ambulanţă este pe drum.

Apoi au sunat înapoi şi au spus că nu sunt ambulanţe disponibile şi că tatăl meu trebuie să mă aducă la Urgenţe”, a spus Hannah.

La spital a devenit evident că Hannah, care avea atunci în jur de 20 de ani, era pe cale să nască.

“Am ajuns la spital şi au vrut să-mi ia sânge, dar mă durea prea mult ca să stau nemişcată pentru ca ei să introducă acul, două secunde mai târziu mi s-a rupt apa şi mi-au spus şocaţi că sunt în travaliu. Mi-au dus părinţii într-o cameră să le spună că sunt pe cale să devină bunici. Apoi i-am cerut mamei să rămână cu mine şi tata a rămas în sala de aşteptare, şi l-a sunat şi pe fratele meu. Au venit câteva moaşe din partea cealaltă a spitalului şi 50 de minute mai târziu am născut o fetiţă.

Tânăra susţine că moaşele nu au ajutat-o suficient, însă le este recunăscătoare paramedicilor.

“Născusem la 50 de minute după ce am aflat că sunt însărcinată, apoi a trebuit să stau două zile în spital cu nişte asistente care nu-mi ofereau deloc sprijin. Totuşi, paramedicul care a stat alături de mine tot timpul după ce mi-a spus că sunt însărcinată şi în travaliu şi m-a ţinut calmă pe tot parcursul naşterii fiicei mele… nu te voi uita niciodată!”