Misterul luminilor albastre ce strălucesc sub zăpadă. Imaginile surprinse într-o zonă îndepăratată a Rusiei | FOTO

Biologul Alexander Semenov, cel care a postat pe contul său de Facebook imaginile (în data de 1 decembrie n.red.), spune că acum ştie că există „plancton strălucitor şi sub zăpadă. Am făcut asta acum 20 de minute la staţia biologică White Sea, în mijlocul unei furtuni de zăpadă. Te plimbi de-a lungul litoralului şi sunt lucruri strălucitoare sub picioare. Poţi face chiar şi un bulgăre de zăpadă care străluceşte în interior. Oh, natura.”

Fotografiile postate de Alexander Semenov prezintă lumini albastre strălucind sub zăpadă. Ele au fost realizate la staţia din Arctica, în largul coastei Mării Albe.

Vera Emelianenko, microbiolog, a constatat că strălucirea era de la animale bioluminiscente mici numite copepode. Numite bug-uri de mare, aceste creaturi sunt de obicei găsite în ocean, la adâncimi de până la 300 de metri în timpul zilei şi apoi doar câţiva metri pe timp de noapte, notează D aily Mail

Ksenia Kosobokova, de la Academia de Ştiinţă a Rusiei din Moscova, a declarat pentru National Geographic că aceste copepode au fost probabil prinse într-un curent puternic în Marea Albă care le-au adus pe uscat.

Bioluminiscenţa este un fenomen natural care este cauzat de o reacţie chimică.

FOTO: FB/Alexander Semenov

FOTO: FB/Alexander Semenov

