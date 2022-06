Mister. Un post de radio canadian difuzează non-stop o melodie de la Rage Against the Machine

Până la prânz, melodia a fost difuzată de sute de ori la Kiss Radio 104.9 FM, ceea ce a dus la speculaţii online că alegerea acestei melodii a fost un protest faţă de concedierile efectuate de compania mamă Rogers Sports and Media, informează The Guardian.

Versurile cântecului includ versul „Fuck you, I won’t do what you tell me!” („Du-te naibii, nu voi face ce-mi spui tu!“), care se repetă de mai multe ori. Postul de radio a diuzat însă versiunea editată a piesei, fără înjurătură.

Cu toate acestea, cunoscătorii din industrie au susţinut că a fost o cascadorie pentru a semnala o schimbare de format a radioului, care a trecut la rock alternativ.

After looking over the gossip forums, I'm positive now that 104.9 is stunting before a format change. Hopefully the choice of song means a switch to a metal/punk/hard-rock format, maybe even a 90s hard rock format. It would be welcome on Vancouver's airwaves.