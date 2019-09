Zinedine Zidane, la pământ. Ce a declarat antrenorul lui Real Madrid după eşecul umilitor din Liga Campionilor

"În această seară, nu este nimic de spus, PSG a meritat să câştige. Au fost foare buni la toate nivelurile, iar noi am fost mai puţin buni. Nu am fost performanţi şi, la acest nivel al competiţiei, dacă ritmul nu este rudicat pentru noi, este foarte complicat. Asta s-a întâmplat în această seară. Am jucat împotriva unei echipe care ne-a pus sub presiune, care a fost foarte bună la toate nivelurile şi care a marcat trei goluri. A doua repriză nu a fost mai bună, am fost repede puşi în dificultate. În 90 de minute, nu ne-am creat prea multe ocazii. Au fost mai buni. Va trebui să ne odihnim şi să ne gândim la meciul acesta, va trebui să muncim", a declarat Zidane, potrivit lequpe.fr, citat de news.ro.



Pentru formaţia spaniolă a fost prima înfrângere la debutul în faza grupelor Ligii Campionilor după 14 ani. Tot cu 3-0 şi tot în Franţa, Real Madrid a fost învinsă în prima partidă din faza grupelor, în 2005, de Olympique Lyon, prin reuşitele lui John Carew, Juninho şi Sylvain Wiltord. Atunci, echipa antrenată de Vanderlei Luxemburgo a trecut de faza grupelor, dar a fost eliminată în optimi de Arsenal Londra, după 0-1 acasă şi 0-0 în deplasare.



Eşecul de miercuri este al cincilea pentru antrenorul Ziendine Zidane în Liga Campionilor şi doar al doilea în faza grupelor.

De asemenea, meciul cu PSG a fost primul după 15 ani în care Real MAdrid nu a cadrat niciun şut pe poarta adversă.

Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Real Madrid, într-un meci din prima etapă a grupei A a Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Di Maria ’14, ’33 şi Meunier ‘90+1.

