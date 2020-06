Wimbledon şi poveştile din iarbă. „You cannot be serious“: McEnroe şi vorba sa celebră în tenis. 'Îl descalificau, sigur!'

John McEnroe a fost un băiat rău al tenisului. Un jucător parcă mereu pus pe harţă cu arbitrii. Un fel de urmaş al lui Ilie Năstase. Dar într-o oarecare măsură, această imagine i-a pus nedrept în umbră măreţia jocului şi palmaresul impresionant. Legenda lui McEnroe a prins rădăcini chiar la Wimbledon, iar forma luată în 1981 avea să-l urmărească pentru totdeauna.

Pe 22 iunie 1981, lumea auzea o frază nemuritoare. Nu exista tehnologia „Ochi de Şoim“, sau orice altă variantă electronică de verificare a traiectoriilor mingilor. Abia 20 de ani mai târziu a fost lansat „Ochiul de Şoim“, la cricket, pentru ca intrarea sa în tenis să se facă după alţi patru ani. McEnroe abia împlinise 22 de ani şi se duela cu un conaţional, Tom Gullikson, stângaci la fel ca John, dar cu opt ani mai mare. Britanicii avuseseră ocazia să vadă aceeaşi confruntare de alte două ori pe iarba lor: în 1978, la Queen’s, când John, aflat la sezonul de debut printre profesionişti, era împins în set decisiv de Gullikson, apoi chiar la Wimbledon, în 1979, când tot McEnroe triumfa, dar mai clar, 6-4, 6-4, 7-6.

Jucătorii abia se dezmorţeau pe iarbă: împărţiseră primele două game-uri, iar Gullikson tocmai jucase al patrulea punct pe tura de lansare, când arbitrul a dat mige afară la execuţia lui McEnroe. John spera în acel moment să îşi procure două mingi consecutive de break şi nu a fost de acord cu decizia. S-a apropiat ferm de centrul terenului, explicându-i arbitrului de scaun: „creta a sărit în toate părţile, <<you can’t be serious, man>>“.

McEnroe nu s-a oprit. Iritarea îi creştea. Iar tonul devenea mai aspru, dojana la adresa arbitrului Edward James transformându-se în strigăt. În câteva fracţiuni de secunde, avea să se audă tare, pentru eternitate: „You cannot be serious! Mingea a fost pe linie!“ McEnroe continua tirada: „Toată lumea ştie că e minge bună, toată arena ştie, iar tu dai - <<out>>?“ Însă răspunsul era temperat şi autoritar, arbitrul dictând punct de penalizare în dreptul lui McEnroe. Nu a fost primul episod de răzvrătire al lui McEnroe la Wimbledon, având în vedere faptul că acesta jucase finala cu un an înainte având publicul împotrivă tot turneul, tocmai din cauza ieşirilor sale celebre. Nici măcar nu a fost cel mai violent episod care l-a avut în centru pe McEnroe, însă niciunul nu a avut însemnătatea acestuia.





Toţi se tem de oamenii ăştia. Nu e nevoie decât de o descalificare pentru a-i pune la punct. Pe un jucătorul de pe locul 120 mondial îl descalificau, sigur!

Tom Gullikson, învinsul lui John McEnroe din celebrul meci din turul 1 de la Wimbledon 1981

După un nou avertisment primit pentru că a dat cu racheta de pământ şi o dojană venită, de această dată, de la arbitru, care i-a atras atenţia - „Domnule McEnroe, vă folosiţi incorect racheta“, John McEnroe avea să îşi treacă în cont victoria la pas, 7-6, 7-5, 6-3, prima din seria de şapte de la acea ediţie, care i-au adus şi prima coroană pe iarba londoneză, după finala revanşă cu Bjorn Borg, în care americanul şi-a îngropat dezamăgirea marelui meci din urmă cu doar un an, devenit în 2017 subiectul unui film spectaculos, cu Sverrir Gudnason şi Shia LaBeouf în rolurile principale.

Cine a fost învinsul lui McEnroe



Tom Gullikson nu a urcat niciodată mai sus de locul 34 ATP la simplu, însă a câştigat un trofeu la US Open, la dublu mixt, în 1984. Tenisul american dădea lumii o pereche de gemeni identici, Tom şi Tim Gullikson, la fel cum sunt şi eroii zilelor noastre, Mike şi Bob Bryan. Tim Gullikson, dreptaciul familiei, s-a stins însă tragic, la doar 44 de ani, după o luptă dură cu tumorile pe creier. Revenind la Tom, învinsul lui John McEnroe, acesta a pus cărămizi importante din postura de antrenor la carierele unor jucători americani importanţi, precum Todd Martin, Jennifer Capriati sau Andy Roddick, fiind şi căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a SUA timp de cinci ani, dar şi antrenorul coordonator al lotului american când Andre Agassi a câştigat aurul olimpic, la Atlanta, în 1996.



Organizatorii au luat, totuşi, măsuri



Chiar dacă John McEnroe poate spune că a scăpat basma curată în acea zi de 22 iunie, fără descalificare, organizatorii de la Wimbledon au găsit o variantă pentru a-l pedepsi pentru comportamentul său. După ce McEnroe a câştigat finala în faţa lui Borg, 4–6, 7–6(1), 7–6(4), 6–4, englezii au refuzat să îi acorde americanului de 22 de ani statutul privilegiat de membru al clubului, aşa cum cerea tradiţia. Evident, McEnroe a avut ultimul cuvânt, refuzând invitaţia la Dineul Campionilor, specific turneului de Mare Şlem britanic, privând-o şi pe Chris Evert de Dansul Campionilor.



John McEnroe a câştigat de trei ori titlul la Wimbledon la simplu şi de cinci ori la dublu (cu Peter Fleming, de patru ori, apoi cu germanul Michael Stich). Foto: Gulliver / Getty Images

„You cannot be serious!“ a făcut istorie în tenis, pentru că John McEnroe nu şi-a abandonat niciun moment latura războinică. Americanul a profitat de acest brand personal, iar în 2003, John McEnroe îşi găsea locul cu această replică chiar şi în producţia lui Peter Segal, „Al naibii tratament“, cu Adam Sandler, Jack Nicholson şi Marisa Tomei în rolurile principale.



Repere regale pentru John McEnroe, în carieră:

7 trofee de Mare Şlem la simplu (Wimbledon X 3, US Open X 4).

9 titluri de Mare Şlem la dublu (Wimbledon şi US Open; de patru ori a câştigat ambele probe la aceeaşi ediţie).

Un titlu la dublu mixt (Roland Garros 1977).

A fost numărul #1 mondial în ambele probe (170 de săptămâni la simplu şi 108 - la dublu).

10 trofee la Turneul Campionilor (3 la simplu, 7 la dublu).

5 trofee în Cupa Davis, ca jucător.

A adunat câte 77 de trofee, atât la simplu, cât şi la dublu.

Wimbledon 2020 ar fi trebuit să dea start-joc în calificări, chiar astăzi. Al treilea turneu de Mare Şlem al calendarului competiţonal a fost însă anulat, pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, din cauza pandemiei de coronavirus.

