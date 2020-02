Viitorul lui Hagi, fabrică de rebuturi: Cifre îngrozitoare pentru jucătorii trimişi în Occident

Trăim vremuri în care fotbalistul român e, în mod evident, incompatibil cu ce se joacă în campionatele importante ale Europei.

Doar că, paradoxal, cele mai multe eşecuri din ultimii ani sunt legate de numele unor jucători scoşi de Viitorul. E o statistică surprinzătoare, având în vedere că gruparea din Ovidiu e prezentată, sistematic, ca fiind un model pentru restul echipelor din România. Se spune că, având o Academie puternică în spate şi un fost mare internaţional în fruntea clubului, vorbim despre Gheorghe Hagi, Viitorul ia ce e mai bun în România şi şlefuieşte talente pe care le pregăteşte pentru marea performanţă. Ceea ce în teorie sună bine, însă, realitatea cifrelor ne spune cu totul altceva.

Concret, de când şi-a început Hagi proiectul fotbalistic, un singur jucător, Răzvan Marin, a reuşit să impresioneze în Occident, după ce a plecat de la Viitorul. În rest, după cum se poate vedea mai jos, cine a luat jucători de la Viitorul, şi-a aruncat banii!

*Aurelian Chiţu – A adunat, per total, 198 de minute în tricoul echipei franceze, Valenciennes, după care a fost împrumutat în Grecia, la PAS Giannina. Alt eşec! Aici, a avut un bilanţ şi mai slab: 3 meciuri, 1 gol, 58 de minute jucate! Francezii şi-au asumat, în final, „ţeapa“ luată, despărţându-se de Chiţu, fără pretenţii materiale. Fotbalistul şi-a continuat apoi cariera pe traseul Astra, Viitorul, Daejeon (Coreea de Sud), pentru ca, în această iarnă, să revină la Viitorul.

*Mihai Bălaşa – A „strălucit“ la echipa de tineret a celor de la Roma unde, într-adevăr, a adunat multe minute. De echipa mare nu s-a apropiat, iar după ce a plecat de la AS Roma U-19, a fost plimbat de la formaţiile de prin ligile inferioare din Italia (Crotone, Trapani), înainte de a reveni în România, la FCSB şi acum, la CS U Craiova.

*Ionuţ Vînă – Prezenţa sa în fotbalul italian a fost un eşec total. Nu s-a apropiat nici măcar de cifrele lui Bălaşa la Roma U-19. De altfel, de la echipa de tineret a romanilor s-a şi întors direct la Viitorul. Nici aici n-a avut însă loc, ajungând, la un moment dat, la Dunărea Călăraşi! Acum evoluează la FCSB, acolo unde a adunat 14 prezenţe în Liga I în acest sezon.

*Alexandru Mitriţă – A jucat pentru Pescara, atât în Serie A (15 meciuri, 1 gol), cât şi în Serie B (18 meciuri, 1 gol). Chiar şi aşa, italienii n-au fost impresionaţi de el şi, ulterior, l-au împrumutat la CS U Craiova, formaţia care l-a şi transferat apoi pentru 730.000 de euro. A fost o afacere extrem de reuşită pentru olteni care, în februarie 2019, l-au vândut pe Mitriţă în Major League Soccer (MLS), la New York FC, pentru 8 milioane de euro.

*Bogdan Mitrea – A plecat de la Viitorul la Ascoli, însă italienii nu-l pot considera o „ţeapă“, fiindcă l-au luat gratis şi l-au şi folosit în 16 partide în Serie B. Apoi, au renunţat la el, iar cariera fundaşului de 32 de ani a continuat pe traseul FCSB, AEL Limassol (Cipru), Doxa (Cipru) şi Spartak Trnava (Slovacia).

*Răzvan Marin – Până astăzi, e singurul fotbalist ieşit de la Viitorul despre care se poate spune că, atunci când a făcut pasul spre un nivel mai bun, în Belgia, s-a descurcat. Mijlocaşul de 23 de ani a strălucit la Standard Liege şi a fost o afacere reuşită pentru această formaţie care, ulterior, l-a vândut la Ajax pentru 12,5 milioane de euro! Chiar dacă la Amsterdam, Răzvan Marin a devenit un jucător de rezervă, per ansamblu, el rămâne cel mai bun produs de export al celor de la Viitorul.

*Ianis Hagi – La prima echipă a celor de la Fiorentina a adunat 48 de minute în două apariţii. La formaţia lor de tineret a jucat mai mult, având 19 meciuri şi un total de 1.620 de minute în care a reuşit şapte goluri. A fost luat cu scandal de la Fiorentina şi readus la Viitorul. După ce a fost făcut căpitan, titular şi integralist la echipă tatălui său, Ianis a fost vândut la Genk (Belgia). Şi aici însă, scurta sa şedere a însemnat o dezamăgire, el ajungând să fie trimis în tribune! Acum, împrumutat la Rangers (Scoţia), mijlocaşul de 21 de ani are şansa de a-şi relansa cariera.

*Tudor Băluţă – Printre jucătorii cei mai promiţători lansaţi de Hagi, cam de acelaşi nivel cu Răzvan Marin. N-a reuşit însă la Brighton, dar fără ca acest lucru să însemne un eşec pentru cariera lui. Asta deoarece, era de aşteptat ca un puşti de 20 de ani să aibă nevoie de o perioadă de acomodare, atunci când ajunge în Premier League, probabil, cel mai intens campionat din lume. În această iarnă, cei de la Brighton l-au împrumutat pe Băluţă la Den Haag, penultimul loc în prima ligă olandeză, şi mijlocaşul are deja două partide în care a fost titular şi integralist şi una în care a jucat 86 de minute.

*Cristian Ganea – Era evident din momentul în care a făcut pasul spre o formaţie de talia celor de la Bilbao că nu va reuşi acolo. Şi nici n-a reuşit! A prins doar 67 de minute în tricoul bascilor, după care a fost împrumutat la Numancia, în liga a treia spaniolă! Acolo, într-adevăr, a jucat 17 meciuri, adunând şi două pase de gol. La revenirea de la Numancia, Bilbao l-a împrumutat, în această iarnă, la Viitorul.

*Denis Drăguş – Alt fotbalist prezentat ca unul de mare viitor, cât timp a fost în Liga I, care, deocamdată, s-a pierdut. Ajuns la Standard Liege în vara anului 2019, a adunat până acum 13 minute în prima echipă şi 270 la cea de rezerve, unde are şi două goluri.

17.900.000 de euro e suma primită până acum de Viitorul pentru toţi jucătorii vânduţi în Occident dintre care unul singur, Răzvan Marin, a confirmat.

Jucătorii vânduţi de Viitorul în Occident

Sezon Nume Destinaţie Sumă Meciuri / Goluri

2013-2014 Chiţu Valenciennes 700.000 8 / 0

2013-2014 Bălăşa Roma U-19 150.000 26 / 0

2013-2014 Ionuţ Vînă Roma U-19 50.000 4 / 0

2015-2016 Alexandru Mitriţă Pescara 500.000 37 / 2

2015-2016 Bogdan Mitrea Ascoli Liber 16 / 0

2016-2017 Răzvan Marin Standard Liege 4.800.000 104 / 18

2016-2017 Ianis Hagi Fiorentina 2.000.000 2 / 0

2018-2019 Tudor Băluţă Brighton 2.900.000 1 / 0

2018-2019 Cristian Ganea Athletic Bilbao 1.000.000 2 / 0

2019-2020 Ianis Hagi Genk 4.000.000 19 / 3

2019-2020 Denis Drăguş Standard Liege 1.800.000 3 / 0

Dau şi alţii „ţepe“, nu doar Viitorul



Chiar dacă echipa lui Hagi are un număr impresionant de jucători care au eşuat în Occident, ea nu trebuie privită ca pe un caz izolat în fotbalul românesc. Cu „ţepe“ mari se pot „mândri“ şi cei de la FCSB (vezi transferurile lui Chiricheş, Stanciu, Adi Popa, Benzar) sau CS U Craiova (Screciu, Andrei Ivan). De altfel, e suficient să preluăm ce au publicat, zilele trecute, englezii de la talkSPORT despre transferul lui Chiricheş, de la FCSB la Tottenham, în 2013. „Fără îndoială, e cel mai prost transfer din acel an. Cum a fost posibil ca FCSB să încaseze 9.5 milioane de euro de la Spurs? Acest lucru rămâne în continuare un miracol pentru noi. După plecarea de la Tottenham, fundaşul român a ajuns la Napoli, unde a evoluat în aproape 50 de meciuri. Chiricheş nu s-a adaptat deloc la viteza jocului din Anglia. Greşelile lui i-au costat în repetate rânduri pe cei de la Tottenham. Acum se află sub formă de împrumut la Sassuolo, dar cariera lui în fotbalul de top e aproape gata“, a scris sursa citată.