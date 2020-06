VIDEO Imagini teribile: Un dinamovist a izbucnit în plâns după umilinţă cu FCSB

Dinamo trăieşte cea mai neagră perioadă din existenţa clubului! Şi, la cum arată situaţia, salvarea de la retrogradare ţine de un miracol. Iar joi seară, s-a cam dus şi ultima rază de speranţe în acest sezon: Cupa României.

În turul semifinalelor, acasă, în „Ştefan cel Mare“, „câinii“ au fost puşi cu botul pe labe de FCSB, scor 3-0. Elevii lui Adrian Mihalcea au jucat atât de prost, încât i-au permis unui puşti de la FCSB să facă ce a vrut cu apărarea lor, după cum „Adevărul“ a arătat aici.

După această umilinţă, fundaşul Ricardo Grigore (21 de ani) a apărut la microfonul Digi Sport şi, după câteva declaraţii, a cedat sub povara emoţiilor, izbucnind în plâns!

Ce a spus Ricardo Grigore?

*Mă simt ultimul om. Acum, în momentul ăsta, îmi vine să mă las. Nu mai am cuvinte, credeţi-mă. Am crescut la clubul ăsta...Mereu am zis, la Dinamo, că vom face ceva în sezonul viitor. Apoi sezonul viitor...

*Şi nu s-a întâmplat nimic. De trei ani acelaşi lucru. Trebuie să strângem rândurile, dar nu se mai poate...

*Nu ne trezim din coşmarul ăsta urât. Nu putem să dăm gol, să facem jocul de la antrenamente, unde avem răutate, posesie, atitudine. Când vine meciul, uităm fotbalul, cu toţii. FCSB ne-a prins într-o situaţie chiar foarte grea.

*N-am câştigat de mult şi se simte. Ritmul ne-a surprins, dar sperăm să ne revenim.

*Avem meci cu Voluntari şi nu mai avem voie să facem paşi greşiţi. Ferească Dumnezeu să ajungem într-o fază mai grea, că nu ştiu ce se va întâmpla. Nu mai avem nevoie de paşi greşiţi în lupta pentru evitarea retrogradării.

VEZI MOMENTUL ÎN CARE RICARDO GRIGORE A IZBUCNIT ÎN PLÂNS