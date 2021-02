Halep suferă teribil: Imagini triste cu Simona după înfrângerea în faţa Serenei

Simona Halep a venit cu gânduri mari la Melbourne, sperând să ia chiar trofeul, însă, din păcate, n-a reuşit nici măcar să-şi egaleze rezultatul de anul trecut, când a fost învinsă în minimum de seturi, în semifinale, de Garbine Muguruza.

După un meci în care a dat, într-adevăr, tot ce avea în „rezevor“, românca a trebuit să recunoască superioritatea adversarei. Şi a părăsit terenul extrem de tristă, imaginile cu Halep fiind distribuite de contul de Twitter al Australian Open:

Take a bow @Simona_Halep 👏



We're already counting down until we see you back at #AO2022 👋#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/GsBhevc5oO