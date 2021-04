Victima rasismului sau mincinos? Francezul Diakhaby, acuzat dur de adversarul său

Rasismul e o problemă în sportul mondial, însă, în ultima perioadă, am asistat la episoade în care anumiţi oameni au susţinut că au fost victima rasismului şi când n-a fost vorbă de aşa ceva.

Cel mai bun exemplu în acest sens e scandalul în care a fost implicat Sebastian Colţescu, după ce a folosit apelativul „ăla negru“, într-o încercare de a-l identifica rapid pe secundul formaţiei Istanbul Başakşehir, Pierre Webo.

După ce inclusiv presa spaniolă a sărit în apărarea lui Diakhaby , astăzi, fundaşul celor de la Cadiz, Cala, a apărut într-o conferinţă de presă în care, potrivit Digi Sport, l-a făcut mincinos pe jucătorul francez al „liliecilor“.

Ce a spus Cala?

*Din nefericire, sunt nevoit să vin la această conferinţă de presă. Totul a început la un corner al Valenciei. Diakhaby a căzut pe mine, am primit un cot, am cerut fault, iar el mi-a spus să mă ridic. Apoi a venit golul, cartonaşul şi faza nefericită de la acel fault, când am primit o nouă lovitură. I-am spus „Lasă-mă în pace“, iar el m-a acuzat că i-am spus „negru de rahat“.

*Diakhaby a devenit agresiv, când a primit cartonaşul galben, iar apoi aţi văzut scenele de pe teren. N-am spus niciodată vorbele acelea. E foarte clar. Tot ceea ce spune el e fals. Dacă un jucător de la Cadiz s-a dus şi i-a spus că îşi prezintă scuzele în numele meu (n.r. - aşa cum susţine Diakhaby), atunci mă las de fotbal! E un linşaj mediatic.

*Nu ştiu ce vrea, nu ştiu dacă a interpretat greşit. Am încercat să-l fac să înţeleagă că nu i-am spus ceea ce crede el, dar apoi au venit toţi jucătorii Valenciei şi s-a produs un haos. Jucăm fără public de un an şi sunt multe camere. Dacă a fost insultat, aşa cum zice el, ar fi trebuit să fie 7-8 jucători care să audă, dar n-a fost niciunul.

*Fie a inventat toată povestea, fie a înţeles greşit, când i-am spus „Lasă-mă în pace“.