Un nou record în ciclism: Adil Teli a străbătut India de la nord la sud în 8 zile, o oră şi 37 de minute

În vârstă de 23 de ani, originar din Kashmir, ciclistul Adil Teli a plecat din această regiune la data de 22 martie şi a ajuns opt zile mai târziu, la 30 martie, în Kanyakumari, un oraş din extremitatea sudică a Indiei, transmite Agerpres.

Timpul reuşit de el, de opt zile, o oră şi 37 de minute, a doborât precedentul record mondial Guinness pentru cea mai rapidă călătorie cu bicicleta din Kashmir la Kanyakumari, stabilit în septembrie 2020 când Om Hitendra Mahajan a parcurs acest drum pedalând 8 zile, 7 ore şi 38 de minute.

„De când am început ciclismul profesionist, mi-am dorit să reuşesc acest record mondial. Mi-a luat ceva timp, dar sunt atât de bucuros ca am reuşit”, a declarat Teli pentru The Indian Express.

„Nimic nu-i imposibil dacă-ţi pui asta în cap şi în suflet. În termeni din ciclism, mi-am 'golit rezervorul' ca să-mi îndeplinesc visul”, a adăugat Adil Teli.

Pentru aceasta, Teli a declarat că a pedalat aproape 20 de ore în fiecare zi. El a recunoscut că a avut momente în care a fost pe punctul de a renunţa.

„În timpul călătoriei am ajuns să fiu demotivat din cauza durerii insuportabile. De fiecare dată când m-am gândit să renunţ, am văzut chipurile părinţilor mei şi lacrimi în ochii lor... asta m-a făcut să continui”, a adăugat ciclistul.

Teli a precizat că dovezile realizării sale au fost prezentate Guinness pentru omologarea oficială a recordului.