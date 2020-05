Ultima oră: Tenisul, „suspendat“ pe mai departe. Anunţul forurilor mondiale şi noi date oficiale

De ce ne-am temut nu am scăpat. Deja îngheţat în prealabil până la finalul sezonului de iarbă, tenisul îşi amână planurile de reluare a circuitelor profesioniste, a turneelor în scaun rulant şi de juniori, până la data de 31 iulie (o zi de vineri), termenul fiind astfel prelungit cu aproape trei săptămâni. WTA rămâne cu un pas în urma ATP, anunţând că o decizie privitoare la o posibilă disputare a turneelor de la Palermo (Italia, programat începând cu 20 iulie) şi Karlsruhe (Germania, programat începând cu 28 iulie) va fi luată ulterior, cu o posibilă modificare a datelor de începere. Practic, iulie va fi a cincea lună a anului 2020 compromisă pentru tenis.

„Sunt decizii greu de luat şi dezamăgitoare, dar sănătatea şi siguranţa rămân preocuparea noastră numărul unu. Vom continua să monitorizăm situaţia la nivel global şi să analizăm soluţiile pentru a relua activitatea competiţională“, a transmis printr-un comunicat preşedintele ITF, David Haggerty.

ITF a publicat deja regulile generale pe care jucătorii şi jucătoarele ar trebui să le respecte pentru a putea juca tenis la nivel local şi pentru a se antrena.

În acest moment, cel mai optimist scenariu ar însemna reluarea tenisului profesionist cu circuitul nord-american pe hard, mai precis cu turneele de la Washington (ATP) şi San Jose (WTA). US Open programează meciuri pe tabloul principal începând cu 31 august, iar calificările pornind cu 24 august.



The ATP has extended the suspension of the ATP Tour through to July 31, 2020 due to the ongoing #COVID19 pandemic.



