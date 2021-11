Tadici, interviu exploziv: Ce spune despre imaginile care au apărut pe site-urile din România EXCLUSIV

Liga Florilor a furnizat o mare surpriză în runda precedentă, cea cu numărul 9. HC Zalău a trecut de Râmnicu Vâlcea, ocupanta locului 3 în ultima ediţie a campionatului, scor 21-20.

Dacă partida disputată joi a trecut, în mare parte, neobservată în presa centrală, în schimb, marţi seară, un clip video de 9 secunde s-a rostogolit pe toate site-urile. Pe imaginile furnizate de contul de Facebook „Handbal Feminin“ se vede cum Gheorghe Tadici o ceartă pe Alexandra Vrabie (21 de ani) după ce aceasta e eliminată.

„Un ticălos! Şi când te gândeşti că are atâţia susţinători care cred în discursurile sale populiste... Cea mai mare pedeapsă pentru acest individ periculos este să nu mai semneze nimeni cu Zalău. Oricum, reuşeşte să mai păcălească doar tinere jucătoare care nu au variante mai bune, sau părinţi naivi şi inconştienţi care îşi trimit copiii într-un astfel de mediu toxic“, e un fragment din comentariul postat de „Handbal Feminin“ la faza în care apar Tadici şi Vrabie.

Contactat de „Adevărul“, tehnicianul formaţiei din Zalău a explicat de ce a apucat-o de mână pe eleva sa şi ce stă, de fapt, în spatele acestui scandal.

„Adevărul“: Am văzut imaginile pe toate site-urile, dar n-am văzut reacţia dumneavoastră. Ce s-a întâmplat acolo, în timpul meciului?

Gheorghe Tadici: Şi ea (n.r. - Alexandra Vrabie) a fost şocată de modul în care s-a relatat acest episod în presă. Ea e plecată acum, e pe la Făgăraş parcă. Mi-a dat mesaj şi m-a întrebat: «Domnul profesor, ce se întâmplă cu atâta tam-tam»? Pentru ce se insistă pe faza asta? Era normal ca dumneavoastră să ma opriţi şi să-mi atrageţi atenţia să nu mai persist în greşelile comise până atunci». Asta mi-a scris fata. Vă trimit şi mesajul (n.r. - ulterior, Gheorghe Tadici ne-a trimis şi mesajul primit de la Alexandra Vrabie care confirmă spusele sale).

Bun. Şi dumneavoastră ce credeţi?

Eu nu înţeleg un lucru. Ce se doreşte, de fapt? Vrem antrenori-roboţi care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor?! La faza respectivă, eu am oprit-o pe Alexandra şi am întrebat-o: «Dar noi ce am antrenat în ultimele zece zile? Unde arunci?». Ea mi-a răspuns, după care i-am zis: «Treci pe bancă». Pe imagini s-a văzut că aş fi împins-o. Dar ea, de fapt, trecea prin faţa mea şi eu voiam să mă întorc la joc. Ah, că eram încruntat? Păi, era gălăgie în sală şi eram concentrat. N-aveam nimic cu Alexandra. Dar noi ce vrem, de fapt? Poate că nici nu mai am voie să clipesc...Dar eu cred că tot acest scandal are legătură cu altceva...

La ce vă referiţi?

Păi, în primul rând, nu e cam ciudat că aceste imagini au apărut în presă la vreo cinci zile după meci? Cei de la Vâlcea au crezut că, dacă au vreo patru jucătoare cu salarii de 7.000 de euro pe lună, noi ne predăm, că suntem victime sigure. Uite că n-a fost aşa! Deşi eu am 11 jucătoare sub 21 de ani. Păi, eu îmi permit să le jignesc pe ele, când muncim cot la cot, zi de zi? Credeţi-mă că noi, ca volum de antrenamente, facem la Zalău cât nu fac şapte echipe la un loc! Fac antrenamente de individualizare cu ele, de tot răsar jucătoare de la Zalău. Care apoi pleacă la echipe mai mari pe salarii mult mai bune. La mine, e 90 la sută echipă românească. Şi acum apar aceste frustrări la echipele rivale. Mă refer la cele care au bugete uriaşe. Şi apar aceste mizerii ale unor frustraţi! Păi, în spatele paginii de Facebook în care au apărut imaginile respective sunt nişte oameni care au o problemă cu mine. Şi mă acuză că o ţineam pe Vrabie stâns. Extraordinar! Dar de ce ştiţi voi asta din faţa televizorului?! Eu, pur şi simplu, am luat-o de mână pentru un dialog. Şi de aici toată povestea asta...

Acest scandal s-a creat din cauza unor oameni frustraţi, care au o problemă cu mine. Dacă Vâlcea câştiga la Zalău, totul ar fi fost frumos şi n-ar fi apărut acest caz în presă.

Sunteţi un antrenor dur?

Sunt un antrenor exigent. Eu le cer seriozitate la antrenament şi la ora jocului. Atât. Şi pentru că cer mereu exigenţă şi disciplină, oamenii mă consideră un antrenor dur. Dar, în realitate, eu ţin la aceste fete. Şi lor le e bine cu mine! Au majoritatea viaţa asigurată 10,12,15 ani prin handbal. Orice jucătoare a plecat de la mine, a plecat pe un contract de patru, cinci ori mai mare. De ce prind ele aceste contracte mai bune? Pentru că progresează, cât sunt la Zalău. Şi, repet, eu ţin la ele, la binele lor. Îţi dau şi un exemplu concret.

Vă rog...

Alexandra Dindiligan, extrema stângă, care joacă acum la CSM Bucureşti. Ei bine, ea câştiga puţin peste 1.400 de euro pe lună la mine. Şi s-a dus pe un contract de cinci ori mai mare la CSM! Nici n-am stat pe gânduri, când a venit oferta pentru ea. Pentru că prin mine a venit oferta, n-au luat legătura cu ea direct. Imediat, am chemat-o şi i-am zis: «Uite, asta e oferta, ai o oportunitate să ajungi la alt nivel salarial şi sportiv, să joci în Liga Campionilor. Ce zici?». Şi ea, încurcată, m-a luat cu „Domn profesor“. Şi i-am zis, clar: «Eu zic să te duci pentru că eşti o fată ambiţioasă. Şi pentru Liga Campionilor mai ai loc de crescut». I-am dat drumul imediat! Chiar dacă, cu ea în echipă, probabil că acum aveam cel puţin două puncte în plus în clasament. Pentru că, după plecarea lui Dindiligan, a trebuit să fac o improvizaţie, care nu e la nivelul ei, deocamdată. Dar m-am gândit, în primul rând, la binele fetei. Şi acum, la vară, o să dau drumul la trei jucătoare, pentru că eu consider că merită să ajungă la condiţii mai bune, să facă un pas înainte în carieră. Şi nu vreau să mă laud, dar, în ultimii 30 şi ceva de ani, nu există antrenor în România care să fi avut rezultatele mele! Şi pe plan intern şi pe plan internaţional! Doar că am un „defect“: nu stau „capră“, aşa cum vor unii...