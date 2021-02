Swiatek, pusă la respect de Halep: Seria incredibilă a polonezei a fost întreruptă de „Simo“

Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA) a rămas, după meciul cu Halep, fără o serie incredibilă: 21 de seturi câştigate la rând la turneele de Grand Slam!

Poloneza a luat, anul trecut, French Open, înregistrând şapte victorii la rând, în câte două seturi. Atunci, a spulberat-o inclusiv pe Halep, scor 6-1, 6-2, în optimi.

Ajunsă la Melbourne, Iga şi-a continuat seria impresionană de victorii în minimum de seturi:

*Turul I: 6-1, 6-3 cu Rus (77 WTA)

*Turul II: 6-2, 6-4 cu Giorgi (79 WTA)

*Turul III: 6-4, 6-3 cu Ferro (46 WTA)

Iar astăzi, Swiatek a luat setul I, în confruntarea cu Halep (6-3). Apoi însă, le-a cedat pe următoarele două, 1-6, 4-6, şi a fost eliminată de la Australian Open. Potrivit Eurosport, postul care transmite Australian Open, după meci, Iga a recunoscut superioritatea Simonei.

Ce a spus Iga Swiatek?

*Am foarte mult respect pentru Simona, mereu are o mulţime de opţiuni în jocul său. Când ceva nu merge bine, e capabilă să schimbe, face ajustările necesare şi chiar schimbă tactica. E grozav ce reuşeşte. Aceasta e diferenţa între marile campioane şi jucătoarele mai puţin experimentate. Astăzi, nu am simţit că am foarte multe opţiuni de a juca împotriva ei.