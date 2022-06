Stanciu încântă în China: Gol superb în al doilea meci la Wuhan Three Lions VIDEO

UPDATE - Wuhan Three Lions a făcut furori şi în a doua etapă a campionatului, 6-0 cu Guangzhou. După golul din minutul 11, Nicolae Stanciu şi-a mai trecut o reuşită în cont şi în partea secundă, tot din lovitură liberă, în minutul 76. Românul a fost integralist.

Acum, după mai multe luni în care a stat degeaba în lockdown-ul din China, aşteptând startul campionatului, amânat de mai multe ori, Stanciu a revenit pe teren. Şi deja bifează a doua etapă cu Wuhan Three Lions. În prima, echipa a câştigat cu 4-0 în faţa celor de la Hebei FC. Stanciu a fost integralist.

Astăzi, în a doua rundă, cu Stanciu printre titulari, Wuhan Three Lions a început în forţă confruntarea cu Guanghzou. La pauză, a fost 2-0 pentru Wuhan, iar deschiderea scorului a venit, în minutul 11, după o lovitură liberă executată superb de Nicolae Stanciu:

#NicolaeStanciu scored with a fantastic direct free kick! It's the first goal from the Romanian international in #CSL.#WuhanThreeTowns 1-0 #GuangzhouFc#CSL2022 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/pvF3vIIkZ0