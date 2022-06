Simona Halep, sperietură pe cinste la Wimbledon. Ce s-a întâmplat VIDEO

„Mă simt minunat aici!” „Mă simt minunat să fiu înapoi aici. Am amintiri grozave din 2019, e întotdeauna o plăcere să vin aici. Sunt fericită. Mă bucur mult că am câştigat acest meci pentru că ea e o adversară foarte dificilă, joacă grozav, aşa că a fost destul de emoţionant înainte de meci, dar acum vreau să mă bucur pentru că sunt foarte fericită de cum am jucat.

M-am chinuit destul de mult în ultimii ani, multe accidentări, nu prea aveam încredere cu tot ce s-a întâmplat în lume. Nu a fost deloc uşor de gestionat, dar îi mulţumesc lui Patrick, antrenorului meu, pentru că a adus înapoi această dorinţă. Acum iubesc tenisul din nou, iubesc să fiu pe teren şi iubesc să muncesc, ceea ce nu e foarte uşor", a spus Simona Halep, la interviul de după meci.