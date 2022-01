Scene şocante: Australienii au atacat o maşină, crezând că Djokovici se află în ea VIDEO

Doar că, inclusiv dacă va fi lăsat să stea, la Melbourne, pentru a juca la Australian Open 2022, unde e deţinătorul trofeului, Nole va avea probleme mari! Pentru că, prezentat ca un antivaccinist într-o ţară în care peste 90% din oameni sunt vaccinaţi cu schemă completă, Nole e considerat un inamic al publicului!

Iar astăzi, pe străzile din Melbourne, s-au petrecut scene cu adevărat şocante! Pentru că oamenii au atacat o maşină în care au crezut că se află liderul ATP, după ce a fost scos din centrul de detenţie în care s-a aflat, în ultimele cinci zile. Atacul a fost atât de violent, încât a fost nevoie de intervenţia poliţiştilor, în forţă. Iată imaginile care vorbesc de la sine:

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg