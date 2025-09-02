search
Marți, 2 Septembrie 2025
Durere în familia lui George Copos. Fiica cea mică a magnatului, distrusă după pierderea calului Castigo de Amor

Publicat:

Daria-Maria Copos (14 ani), fiica din a doua căsnicie a lui George Copos (72 de ani) - fostul patron al echipei de fotbal Rapid, a anunțat public dispariția calului cu care mergea la concursuri, Castigo de Amor, și împreună cu care a făcut performanțe.

Daria-Maria, călare pe Castigo de Amor FOTO Captură Instagram
Vestea tragică a pierderii partenerului de concurs a fost făcută de tânără pe 5 august, pe contul său de Instagram. Nu se precizează cauza decesului.

Alături de Castigo de Amor, tânăra a scris istorie la un concurs de echitație desfășurat anul trecut, la Linz (Austria). De asemenea, Daria a făcut senzație și la o competiție din Olanda, a informat federația de specialitate.

România a câștigat pentru prima dată Cupa Națiunilor la călărie, sărituri obstacole, la 1,30 m. Aceasta este cea mai mare performanță obținută de țara noastră.

Nu se va mai întâmpla curând ca România să mai obțină o astfel de performanță. Și spun asta, pentru că în acest concurs am învins țări precum Germania, Italia, Olanda, Franța, Ungaria.

Am avut și puțin noroc, dar este un fenomen ce s-a întâmplat acum, aici, la Linz. Fe-no-me-nal! Este incredibil!”, se bucura, în mai 2024, George Copos, pentru digisport.ro.

Daria participa cu succes la multe concursuri interne și internaționale, cu scopul de a îndeplini baremul de calificare la Jocurile Olimpice de Vară.

Alături de superbul exemplar cabalin, tânăra sportivă (născută din relația magnatului cu Elena Stoica) visa să se califice, dacă nu la Los Angeles 2028, măcar la Brisbane 2032. 

George Copos este proprietarul mai multor cai, pe care îi ține în grajduri de lângă București. Dintre toți, Castigo de Amor (12 ani) era socotit cel mai prețios, aflându-se la vârsta ideală pentru marea performanță.

Potrivit unor specialiști din lumea hipismului, un cal valoros pentru concursurile de sărituri peste obstacole de 1,3-1,4 metri se formează și atinge forma maximă în perioada 12-18 ani, socotită vârsta maturității. Un cal de talia lui Cartigo de Amor valorează peste 100.000 de  euro.

Și Alexandra, prima fiică a lui Copos, rezultată din mariajul cu prima soție - Ana, îndrăgea sportul ecvestru. În prezent, Alexandra, care s-a afflat la un moment dat într-o relație cu fostul portar rapidist Bogdan Lobonț, s-a stabilit în SUA, după terminarea studiilor la New York.

Pe lângă călărie, George Copos mai este pasionat de schi, deținând un hotel la munte, dar se simte bine și pe apă, motiv pentru care adoră să participe la concursuri de veliere.

