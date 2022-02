Sârbii minimalizează victoria lui Nadal: „Niciodată nu va fi cel mai bun!“. Cum îşi explică ideea

Rafael Nadal are o colecţie impresionantă de titluri majore, 21 în total, bilanţ care îl face unic în istoria tenisului, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Deşi acel fiasco de dinainte de Australian Open 2022, cu excluderea lui Djokovici (foto), a fost un scandal jenant, o „pată“ pe istoria primului Grand Slam al anului, cele întâmplate n-au avut nicio legătură cu Rafael Nadal. Acesta n-a avut niciun cuvânt de spus, nici în privinţa rămânerii lui Nole la Melbourne, într-o primă fază, nici în ceea ce priveşte expulzarea sa ulterioară din Australia.

În ciuda acestei situaţii, după ce a câştigat Australian Open 2022, mulţi oameni, în mare parte fani ai lui Djokovici, au căutat să minimalizeze victoria spaniolului, punând-o pe seama faptului că liderul ATP n-a avut şansa de a evolua, anul acesta, la Melbourne. Presa din Serbia a preluat şi ea această idee, după cum a notat Eurosport. Site-ul postului care a transmis Australian Open a preluat un articol din „Vecernje Novosti“, în care semnatarii textului îl atacă pe Rafa, lăsând de înţeles că acesta n-ar fi fost capabil să câştige Australian Open 2022, dacă Djokovici ar fi fost şi el pe tablou.

Ce au scris jurnaliştii sârbi?

*Motivul pentru care Nadal nu va fi niciodată GOAT (n.r. - Greatest Of All Time - Cel mai bun al tuturor timpurilor). Djokovici n-a pierdut niciodată în faţa lui Rafa în Australia şi are mai mult de 3.000 de zile fără să piardă în faţa lui pe hard.

*Acesta e al doilea titlu al lui Nadal, la Melbourne Park, şi al doilea pe care l-a câştigat fără ca Novak Djokovici, campionul absolut de la Australian Open, să-i stea în cale. Când Rafa a câştigat prima cupă la Melbourne, în urmă cu 13 ani, Novak a trebuit să renunţe la meciul din sferturile de finală împotriva lui Andy Roddick (n.r. - sârbul a suferit atunci o insolaţie din cauza căldurii).