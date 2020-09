România, părăsită înaintea meciului anului: Silviu Lung jr, scrisoare deschisă de retragere

România va înfrunta Islanda la 8 octombrie, în primul baraj de calificare pentru Euro 2020, însă selecţionerul Mirel Rădoi nu va mai putea să-l ia în calcul pe portarul Silviu Lung jr.

Acesta, oricum, a rămas pe dinafara lotului în primele două partide din Liga Naţiunilor, cu Irlanda de Nord (1-1) şi cu Austria (3-2). În ambele meciuri, titular a fost Ciprian Tătăruşanu (AC Milan), în timp ce pe banca de rezerve au rămas Daniel Lazar (Astra, 29 de ani) şi Florin Niţă (33 de ani, Slavia Praga).

Şansele lui Lung jr de a mai prinde naţionala erau infime, în condiţiile în care şi Ionuţ Radu (23 de ani, Inter Milano) e în cărţi pentru un loc în lotul tricolorilor.

În aceste condiţii, pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a apărut, astăzi dimineaţă, scrisoare de retragere a goalkeeper-ului care a jucat de trei ori pentru naţională.

Ce a scris Silviu Lung jr?

„Dragi suporteri, coechipieri şi membri ai staff-ului echipei naţionale,

Am petrecut 11 ani minunaţi la echipa naţională, am avut colegi de excepţie şi selecţioneri care m-au preţuit, bucurându-mă de afecţiunea suporterilor noştri minunaţi. Am răspuns cu drag fiecărei convocări şi am venit cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiţie care cu siguranţă va continua şi în anii ce urmează.

A fost mai bine de un deceniu în care m-am bucurat de atmosfera frumoasă din sânul echipei naţionale şi vă mulţumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am învăţat şi pentru prietenia cu care m-aţi înconjurat mereu.

Cuvintele sunt prea puţine să îmi exprim recunoştinţa pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, membrii ai staff-urilor tehnice şi administrative. Am câştigat prieteni adevăraţi la echipa naţională şi în Federaţia Română de Fotbal, cu care mă mândresc.

Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!“