România, în lumea a 3-a a fotbalului: Avem două mari victorii în ultimii 15 ani, cu acelaşi selecţioner

Că România a ajuns în lumea a 3-a a fotbalului e deja o certitudine confirmată de rezultate.





Dacă luăm la puricat ultimele campanii, vom vedea că, pe lângă calificări ratate, am şi învins, în mare parte, nişte echipe „liliputane“, în mod repetat. Cel mai bun exemplu, în acest sens, e ce am făcut în grupa preliminară pentru Euro 2020. Când am avut patru victorii mari şi late, cu Feroe şi Malta, acasă şi în deplasare! Mai mult, dacă scormonim în statistici, vom vedea că, în ultimii mulţi ani, avem doar două victorii în faţa unor forţe fotbalistice. Ambele cu Victor Piţurcă pe bancă:





*România – Belgia 2-1 (amical, noiembrie 2012, Bucureşti): Au marcat Maxim şi Torje (penalty) pentru România. În echipa belgienilor au evoluat nume sonore, precum Kompany, Van Buyten, Fellaini, Witsel, De Bruyne, Mertens sau Lukaku.





*România – Olanda 1-0 (preliminariile Euro 2008, octombrie 2007, Constanţa): Gol Dorin Goian din ofsaid pe un teren impracticabil pe o furtună incredibilă. La olandezi au jucat fotbalişti precum van Bronckhorst, van der Vaart, Seedorf, Robben şi van Nistelrooij. Acest rezultat a contribuit la câştigarea grupei de către România, înaintea Olandei în campania respectivă. Ambele naţionale au obţinut biletele pentru Euro 2008. De atunci, România n-a câştigat nicio grupă în nicio campanie!





România, în Liga Naţiunilor, ediţia 2022-2023 *Sâmbătă (Stadion Gradski, Podgorica): Muntenegru – România 2-0 *Astăzi (Stadion Bilino Polje, Zenica): Bosnia – România 21.45, Antena 1 *11 iunie (Stadion Giuleşti): România – Finlanda 21.45, Antena 1 *14 iunie (Stadion Giuleşti): România – Muntenegru 21.45, Prima TV *23 septembrie: Finlanda – România *26 septembrie: România – Bosnia Informaţiile legate de televizările şi orele ultimelor două partide vor fi anunţate, ulterior.

Lotul României *Portari: Niţă (Sparta Praga), Aioani (Farul), H. Moldovan (Rapid), Târnovanu (FCSB) *Fundaşi: Raţiu (Huesca), Cr. Manea (CFR Cluj), Rus (Fehervar), I. Cristea (FCSB), Ghiţă (KS Cracovia), Chiricheş - foto (Sassuolo), Burcă (CFR Cluj), Bancu (CS U Craiova), Camora (CFR Cluj), Ştefănescu (Sepsi) *Mijlocaşi: Sorescu (Rakow Czestochowa), Cicâldău (Galatasaray), Olaru (FCSB), Maxim (Gaziantep), Hanca (KS Cracovia), Fl. Tănase (FCSB), Oct. Popescu (FCSB), N. Păun (Sepsi), Mihăilă (Atalanta), Mitriţă (PAOK Salonic), Al. Creţu (CS U Craiova), R. Marin (Cagliari), M. Marin (Pisa) *Atacanţi: Alibec (Atromitos), Ivan (CS U Craiova), Puşcaş (Pisa) Selecţioner: Edward Iordănescu (43 de ani) Iulian Cristea, accidentat în meciul cu Muntenegru, va rata partida de marţi, cu Bosnia.



Lotul Bosniei *Portari: Šehić (Konyaspor), Vasilj (St. Pauli), Ćetković (Banja Luka) *Fundaşi: Kolašinac (Marseille), Ćivić (Ferencvaros), Saničanin (Partizan Belgrad), Hadžikadunić (Malmo), Ahmedhodžić (Bordeaux), Kovačević (Ferencvaros), Sušić (CFR Cluj), Gazibegović (Sturm Graz), Miličević (AEK Larnaca), Barišić (Zrinjski Mostar), Dedić (Wolfsberger) *Mijlocaşi: Pjanić (Beşiktaş), Bešić (Ferencvaros), Cimirot (Standard Liege), Gojak (Dinamo Zagreb), Duljević (Hansa Rostock), Krunić (AC Milan), Stevanović (Servette), Hadžiahmetović (Konyaspor), Prcić (Strasbourg), Menalo (Dinamo Zagreb), Danilović (Nacional), Hotić (Cercle Brugge) *Atacanţi: Džeko - foto (Inter), Prevljak (Eupen), Demirović (Freiburg), Bilbija (Zrinjski Mostar) Selecţioner: Ivaylo Petev (46 de ani)