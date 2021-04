România - Italia 0-2: Buzărnescu, distrusă. Cum şi-a descris suferinţa la interviul de după meci

Mihaela Buzărnescu traversează o serie groaznică, în meciurile jucate pentru România! Bilanţul ei, arătat de „Adevărul“ aici, vorbeşte de la sine.

După încă o înfrângere adunată sub tricolor, astăzi, la Cluj, „Miki“ a venit la microfonul Digi Sport 2, postul care transmite partidele cu Italia, şi cu greu şi-a găsit cuvintele după un duel care a stors-o din toate punctele de vedere.

Ce a spus Mihaela Buzărnescu?

*Am venit aici direct din Columbia (n.r. - a jucat, la Bogota, săptămâna trecută), am muncit ca un câine astăzi. Am avut şi nişte dureri, nu mai pot îndoi picioarele, dar mă bucur că am tras atât de mine.

*Sunt extrem de dezamăgită că n-am adus punctul, am fost atât de aproape. Sunt dată peste cap cu fusul orar, am luat pastile să pot dormi.

*S-a jucat cap la cap, am luptat ambele, nu ştie ce a lipsit, totul a fost la muchie de cuţit. Ee a avut noroc la două-trei mingi, care abia au intrat, iar eu am greşit alte mingi, care au ieşit afară doi-trei centrimetri.

*La mingea de meci a luptat bine, cu slice-uri, s-a apărat bine. Poate ar fi trebuit să lovesc agresiv, dar e greu în acele momente să gândeşti aşa.

*Nu e nimic pierdut, sperăm să avem o zi bună mâine. Se poate reveni de la 0-2, orice e posibil. Şi Trevisan a dat semne de dureri.