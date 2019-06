Rezultatele ultimelor meciuri din Grupa B de la Campionatul European de tineret. Cum arată calculele finale pentru calificarea României în semifinale

Şi înaintea disputării partidelor din această seară, ştiam sigur că în cazul în care va câştiga sau va termina la egalitate ultimul meci din grupă echipa României va ocupa primul loc şi se va califica în semifinalele. Necunoscuta era ce se întâmplă în cazul în care pierdem cu Franţa şi trebuie să tremurăm pentru calificare din postura de cel mai bun loc 2 din cele 3 grupe.

Ei bine, putem spune că rezultatele din această seară nu ne-au fost potrivnice. Germania a terminat la egalitate cu Austria, 1-1, şi Danemarca a bătut cu doar 2-0 selecţionata Serbiei. În urma acestor deznodăminte, Germania s-a calificat din postura de câştigătoare a grupei, în timp ce Danemarca a terminat pe poziţia secundă. Cum danezii au un golaveraj mai slab decit formaţia de pe locul 2 din grupa A, Italia, au fost eliminaţi din competiţie.

Astfel, locul 2 din grupa noastră se va lupta pentru calificarea în careul de aşi cu Italia, echipă care are 6 puncte şi un golaveraj +3 (6 goluri marcate şi 3 primite). În aceste condiţii, România, care are în prezent +5 la golaveraj, îşi permite să piardă cu Franţa chiar şi la o diferenţă de 2 goluri, caz în care trupa lui Mirel Rădoi ar avea tot +3, dar ar sta mult mai bine la următorul criteriu de departajare, golurile înscrise. În schimb, Franţa nu are varianta eşecului, o înfrîngere, chiar şi la un singur gol diferenţa, fiind echivalentă cu eliminare din competiţie.

Austria - Germania 1-1 (Danso 23-pen / Waldschmidt 15) Danemarca - Serbia 2-0 (Larsen 21, Rasmussen 51)

Clasament Grupa A

1. Spania 3 2 0 1 8-4 6 puncte

2. Italia 3 2 0 1 6-3 6 puncte

3. Polonia 3 2 0 1 4-7 6 puncte

4. Belgia 3 0 0 3 4-8 0 puncte