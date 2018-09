Reţelele sociale au explodat: urări călduroase pentru Serena Williams. Simona Halep, ignorată

Pe reţelele sociale, Serena Williams a fost eroina zilei. Ea a primit felicitări din partea organizatorilor turneelor, a WTA, în vreme ce Simona Halep a cam fost ignorată.

„O zi specială în istorie“, a scris WTA pe Twitter, alături de imagini cu Serena.

„La mulţi ani pentru Serena Williams, de trei ori câştigătoare la Roland Garros“, au amintit organizatorii turneului de la Paris.

Şi-au amintit de Simona Halep cei de la Australian Open. „Un moment special pentru un superstar. La mulţi ani“.

A very special day in 🎾 history! Happy birthday, @serenawilliams ! 🎂🎉 pic.twitter.com/ZbqmoejtFk

Happy Birthday Serena Williams!🎉🎈



23 Grand Slams and still going at 37-years-old!👑 pic.twitter.com/STDBcXOm6w